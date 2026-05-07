Avrupa’da jet yakıtı krizi derinleşiyor: Brüksel havayolları alarm verdi

Orta Doğu’daki çatışmaların enerji sevkiyatını etkilemesi, Avrupa’da jet yakıtı krizini derinleştirdi. Brüksel Havayolları’nın yalnızca 4-6 haftalık yakıt stoğunun kaldığı belirtilirken, birçok hava yolu şirketi artan maliyetler nedeniyle uçuş iptallerine yöneliyor. Avrupa havacılık sektöründe tedarik endişeleri büyüyor.

Oluşturma Tarihi 07 Mayıs 2026 09:00

Belçika'nın bayrak taşıyıcı hava yolu şirketi Brüksel Havayolları'nın yalnızca dört ila altı haftalık jet yakıtı stoğunun kaldığı bildirildi. Orta Doğu'daki çatışmalar ve Hürmüz Boğazı'nda yaşanan sevkiyat sorunları, Avrupa'da yakıt maliyetlerini hızla artırırken sektör genelinde ciddi endişe yaratıyor.

Brüksel Havayolları, mevcut stokların tükenmesinin ardından operasyonlarını tam kapasite sürdürme garantisi veremeyeceğini açıkladı. Olası uçuş iptallerinde yolculara ücret iadesi yapılması planlanırken, Lufthansa Grubu bünyesindeki şirketin 46 uçakla yaklaşık 90 noktaya uçuş gerçekleştirdiği belirtildi.

Avrupa'da jet yakıtı fiyatlarının geçen yıla göre iki katından fazla yükseldiği ifade edilirken, Uluslararası Enerji Ajansı Başkanı Fatih Birol da kısa süre önce kıtlık riskine dikkat çekmişti. Yakıt maliyetlerindeki artış nedeniyle KLM, Lufthansa, Ryanair, EasyJet ve TUI gibi şirketler de uçuş iptalleri ve hedef revizyonları açıkladı.

Haber Girişi Deniz Dalgıç - Editör

