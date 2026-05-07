Anasayfa Finans Borsa VİOP'ta endeks kontratı güne yükselişle başladı

Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) BIST 30 endeksine dayalı haziran vadeli kontrat güne yüzde 0,42 yükselişle 18.027,00 puandan başladı.

AA

Oluşturma Tarihi 07 Mayıs 2026 09:34

Dün alış ağırlıklı bir seyir izleyen haziran vadeli endeks kontratı, normal seansı yüzde 3,20 artışla 17.951,00 puandan tamamladı. Endeks kontratı akşam seansında da yükselişini sürdürerek 18.023,00 puandan kapandı.

Haziran vadeli endeks kontratı, bugün açılış seansında önceki normal seans kapanışının yüzde 0,42 üzerinde 18.027,00 seviyesinden işlem görüyor.

Küresel piyasalarda, ABD ile İran arasında savaşı sona erdirecek bir anlaşma sağlanması yönündeki ilerleme ve ABD'de açıklanan ADP özel sektör istihdamı verisinin iş gücü piyasasında pozitif ivmelenmeye işaret etmesi risk iştahını destekliyor.

Analistler, bugün yurt içinde haftalık para ve banka istatistiklerinin, yurt dışında ise Almanya'da fabrika siparişleri, Avro Bölgesi'nde perakende satışlar ve ABD'de haftalık işsizlik maaşı başvurularının takip edileceğini belirterek, teknik açıdan endeks kontratında 18.100 ve 18.200 puanın direnç, 17.900 ve 17.800 puanın destek konumunda olduğunu bildirdi.

Haber Girişi Deniz Dalgıç - Editör

