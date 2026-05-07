Anasayfa Finans Borsa Asya borsaları barış beklentisiyle rekor kırdı: Nikkei 62 bin puanı aştı!

Asya borsaları barış beklentisiyle rekor kırdı: Nikkei 62 bin puanı aştı!

Orta Doğu’da kalıcı bir barış anlaşmasına yönelik beklentilerin güçlenmesi, Asya piyasalarında güçlü yükselişleri beraberinde getirdi. Yatırımcıların jeopolitik risklerin azalacağı düşüncesiyle riskli varlıklara yönelmesi sonucu bölge borsaları tarihi seviyelere ulaştı. Bu iyimser hava karşısında ABD doları zayıflarken, petrol fiyatlarında da sert geri çekilme yaşandı.

Oluşturma Tarihi 07 Mayıs 2026 09:03

Japonya'da Nikkei endeksi uzun tatil sonrası işlemlere hızlı bir yükselişle başlayarak tarihinde ilk kez 62 bin puanın üzerine çıktı. Yapay zeka ve teknoloji hisselerine gelen yoğun talep, Güney Kore ve Tayvan borsalarını da destekledi. MSCI Asya-Pasifik Endeksi yüzde 1 yükselirken, hafta başından bu yana toplam kazanç yüzde 7'ye ulaştı.

Piyasalar, İran'ın savaşın sona ermesini öngören barış teklifini değerlendirdiği haberlerini olumlu karşıladı. Ancak Hürmüz Boğazı'nın geleceği ve İran'ın nükleer programına ilişkin belirsizlikler sürüyor. Buna rağmen yatırımcılar, olası bir anlaşmanın küresel ekonomi için önemli bir dönüm noktası olacağı görüşünü koruyor.

Öte yandan petrol fiyatlarındaki sert düşüş dikkat çekiyor. Brent petrol çarşamba günü yaklaşık yüzde 8 değer kaybederken, fiyatlar savaş öncesine göre hâlâ yüksek seviyelerde bulunuyor. Fed yetkilileri ise enerji maliyetleri ve tedarik zinciri sorunlarının kalıcı enflasyon baskısı yaratabileceği konusunda uyarıyor.

ABD piyasalarında da yükseliş eğilimi devam etti. Güçlü şirket bilançolarının desteğiyle S&P 500 ve Nasdaq endeksleri rekor kapanışlar gerçekleştirdi. Küresel piyasalar şimdi gözünü ABD tarım dışı istihdam verileri ile Orta Doğu'dan gelecek yeni açıklamalara çevirmiş durumda.

Haber Girişi Deniz Dalgıç - Editör

