Havayolu sektöründe yakıt alarmı! Maliyetler yükseldi, bilet fiyatları yükselebilir

Petrol fiyatlarındaki yükselişin hem şirket operasyonlarını hem de yaz sezonuna hazırlanan milyonlarca yolcuyu doğrudan etkilediği belirtiliyor.

YAKIT GİDERLERİ YÜZDE 56'NIN ÜZERİNDE ARTTI

Federal verilere göre ABD'li havayolu şirketlerinin toplam yakıt maliyetleri mart ayında bir önceki aya kıyasla yüzde 56'dan fazla yükseldi. Aynı dönemde hem yakıt tüketimindeki artış hem de galon başına maliyetlerdeki sert yükseliş, şirketlerin gider kalemleri üzerinde ciddi baskı oluşturdu.

Sektör temsilcileri, özellikle ABD ile İsrail'in İran'a yönelik askeri operasyonlarının ardından Hürmüz Boğazı çevresinde oluşan risklerin küresel enerji piyasalarında dalgalanmaya neden olduğunu belirtiyor. Dünya petrol ticaretinin en kritik geçiş noktalarından biri kabul edilen Hürmüz Boğazı'nda yaşanan aksaklıkların jet yakıtı fiyatlarını hızla yukarı taşıdığı ifade ediliyor.

YAKIT TÜKETİMİ DE FİYATLAR DA YÜKSELDİ

ABD Ulaştırma Bakanlığı verilerine göre mart ayında havayolu şirketlerinin toplam yakıt tüketimi şubat ayına göre yüzde 19,5 arttı. Aynı süreçte galon başına yakıt maliyeti ise yaklaşık yüzde 31 yükseldi.

Geçen yılın aynı dönemine kıyasla da maliyetlerde kayda değer bir sıçrama yaşandığı belirtilirken, özellikle düşük maliyetli hava yolu şirketlerinin bu süreçten daha sert etkilendiği değerlendiriliyor.

Uzmanlara göre enerji maliyetlerindeki yükseliş yalnızca şirket bilançolarını değil, yolculara yansıyan birçok ek kalemi de etkiliyor. Son haftalarda bazı uçuş hatlarında bilet fiyatlarının artırıldığı, talebin düşük olduğu bazı rotalarda ise kapasite azaltımına gidildiği bildirildi.

YAZ SEZONU ÖNCESİ ZAM ENDİŞESİ

Sektörde, yükselen yakıt maliyetlerinin yoğun yaz sezonu öncesinde yeni zam dalgalarını beraberinde getirebileceği konuşuluyor. Özellikle uzun menzilli ve transatlantik uçuşlarda maliyet baskısının daha belirgin hale geldiği ifade ediliyor.

Havacılık sektörü temsilcileri, petrol fiyatlarının yüksek seyrini sürdürmesi halinde şirketlerin yeni ücret politikaları açıklayabileceğini belirtiyor. Bu kapsamda bagaj ücretleri, koltuk seçimi bedelleri ve çeşitli ek hizmet kalemlerinde artış ihtimalinin güçlendiği aktarılıyor.

Artan yakıt baskısı nedeniyle bazı şirketlerin uçuş ağlarını daraltmaya başladığı, yolcuların ise yaz sezonunda daha yüksek bilet fiyatlarıyla karşılaşabileceği değerlendiriliyor.

SPİRİT AVİATİON OPERASYONLARINI DURDURDU

Yakıt fiyatlarındaki sert yükselişin sektördeki ilk büyük etkilerinden biri düşük maliyetli taşıyıcı Spirit Aviation Holdings cephesinde görüldü. Şirket, 30 yılı aşkın faaliyet sürecinin ardından hafta sonu itibarıyla operasyonlarını durdurma kararı aldı.

Şirket kaynakları, yükselen enerji maliyetleri ve artan operasyon giderlerinin alınan kararda belirleyici olduğunu ifade etti. Uzmanlar, benzer ekonomik baskılar nedeniyle başka hava yolu şirketlerinin de risk altında olabileceğine dikkat çekiyor.

BİRLEŞME İDDİALARI YENİDEN GÜNDEMDE

Yükselen maliyetler ABD havacılık sektöründe birleşme ve satın alma ihtimallerini de yeniden gündeme taşıdı. United Airlines CEO'su Scott Kirby'nin geçen ay rakip şirket American Airlines ile olası birleşme konusunda temas kurduğu öne sürüldü.

Daha önce yayımlanan haberlerde Kirby'nin bu öneriyi ABD Başkanı Donald Trump dahil bazı hükümet yetkililerine de ilettiği aktarılmıştı.

Ancak American Airlines yönetiminin birleşme teklifine olumlu yaklaşmadığı, Trump'ın da söz konusu fikre destek vermediği belirtildi.

Analistler, mevcut maliyet baskısının devam etmesi halinde özellikle orta ölçekli hava yolu şirketlerinde yeni konsolidasyon adımlarının gündeme gelebileceğini düşünüyor.