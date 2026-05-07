BOJ tutanaklarında enflasyon alarmı! Faiz artırımı mesajı öne çıktı

Bank of Japan'ın mart ayına ilişkin toplantı tutanakları yayımlandı. Tutanaklarda, çok sayıda kurul üyesinin politika faizinin yüzde 0,75 seviyesinde sabit bırakılmasını uygun gördüğü belirtildi.

Üyeler, özellikle petrol fiyatlarındaki yükselişin enflasyon üzerinde yeniden yukarı yönlü baskı oluşturabileceğine dikkat çekti.

ORTA DOĞU'DAKİ GELİŞMELER ETKİLİ OLDU

Bazı üyeler, Orta Doğu'da artan jeopolitik belirsizlikler nedeniyle mevcut toplantıda faiz oranının değiştirilmemesinin doğru bir karar olduğunu ifade etti.

Bir üye, Japonya Merkez Bankası'nın halen belirgin şekilde negatif seviyede bulunan reel faiz oranını görece kısa süre içinde ayarlaması gerektiğini savundu. Başka bir üye ise daha önce yapılan faiz artırımlarının ekonomideki destekleyici etkileri zayıflatmadığını dile getirdi.

FAİZ ARTIŞI KONUSUNDA ORTAK GÖRÜŞ OLUŞTU

Tutanaklarda, ekonomi ve fiyat görünümündeki iyileşmeye paralel şekilde faiz artışlarının sürdürülmesi gerektiği yönünde genel bir görüş birliği oluştuğu görüldü.

Kurul üyelerinden biri, bir sonraki toplantıdan itibaren finansal koşulların önceki faiz artışının ardından hâlâ destekleyici olup olmadığının detaylı biçimde incelenmesi gerektiğini vurguladı.

Bir başka üye ise para politikasındaki gevşeme düzeyinin uzun aralar verilmeden ayarlanmasının önemine işaret etti.

"BOJ TEREDDÜT ETMEDEN ADIM ATMALI"

Diğer bir kurul üyesi, ekonomide veya küçük işletmelerin ücret belirleme davranışlarında ciddi bir bozulma yaşanmadığı sürece BOJ'un gecikmeden faiz artırması gerektiğini belirtti.

Bir üye de politika faizinin hâlâ nötr seviyeden uzak olduğuna dikkat çekerek, enflasyon risklerinde geride kalınması halinde merkez bankasının daha hızlı ve güçlü bir parasal sıkılaşmaya gitmek zorunda kalabileceğini ifade etti.

Tutanaklarda ayrıca İran savaşı nedeniyle enerji şokunun uzun sürmesi durumunda yeni faiz artışlarının gerekli olabileceği değerlendirmesine yer verildi.