CANLI BORSA
Anasayfa Finans Ekonomi Goldman Sachs’tan yuan tahmini: Trump-Şi Zirvesi Çin parasını güçlendirebilir

Goldman Sachs’tan yuan tahmini: Trump-Şi Zirvesi Çin parasını güçlendirebilir

Goldman Sachs, Çin yuanının mevcut piyasa değerinin ekonomik gerçekleri tam olarak yansıtmadığını belirterek dikkat çeken bir analiz yayımladı. Bankaya göre Çin’in rekor seviyelere ulaşan dış ticaret fazlası, yuanın dolar karşısında yaklaşık %20 oranında düşük değerlenmesine neden oluyor.

Oluşturma Tarihi 11 Mayıs 2026 13:35

Kamakshya Trivedi liderliğindeki Goldman Sachs döviz stratejisi ekibi, yuanın önümüzdeki 12 ay içinde dolar karşısında 6,50 seviyesine kadar güçlenebileceğini öngörüyor. Analistler, renminbinin değer kazanmasını ekonomik dengelerin doğal bir sonucu olarak değerlendiriyor.

Raporda, Çin'in küresel ölçekte giderek büyüyen dış ticaret fazlasına dikkat çekildi. Düşük kur politikası ve güçlü ihracat rekabeti sayesinde ülkenin dış fazla vermeye devam ettiği, bunun da yuan üzerindeki yukarı yönlü baskıyı artırdığı ifade edildi.

13-15 Mayıs tarihlerinde gerçekleşecek Trump-Şi zirvesi ise kritik bir gelişme olarak öne çıkıyor. Goldman Sachs'a göre, Nisan 2025'te başlayan tarife gerilimlerinin ardından yapılacak ilk kapsamlı görüşme, ABD ile Çin arasındaki ticari ilişkilerde normalleşme sürecini başlatabilir. Böyle bir diplomatik yumuşamanın yuan üzerindeki baskıyı azaltarak para birimini destekleyebileceği belirtiliyor.

Öte yandan Hürmüz Boğazı'nda artan jeopolitik gerilimlerin yol açtığı enerji şoku, Çin ekonomisi açısından kısa vadede risk oluşturuyor. Yükselen petrol maliyetleri ve küresel büyümedeki yavaşlama, yuanın değer kazanımını geçici olarak sınırlıyor.

Ancak Goldman analistleri, enerji krizinin orta vadede Çin için fırsata dönüşebileceğini düşünüyor. Küresel çapta enerji güvenliği ve yenilenebilir enerji yatırımlarının hız kazanmasının, temiz enerji tedarik zincirinde güçlü konuma sahip Çin'in ihracatını desteklemesi bekleniyor.

Haber Girişi Deniz Dalgıç - Editör

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
Altýn Fiyatlarý
Altýn külçeleri ve grafik
Gümüþ Fiyatlarý
İlginizi Çekebilir
New York borsası yükselişle açıldı New York borsası yükselişle açıldı 08 Mayıs 2026 16:53
Altının kilogram fiyatı kaç TL oldu? Altının kilogram fiyatı kaç TL oldu? 08 Mayıs 2026 16:47
ABD’de istihdam beklentiyi aştı ABD'de istihdam beklentiyi aştı 08 Mayıs 2026 15:49
Borsa günün ilk yarısında geriledi Borsa günün ilk yarısında geriledi 08 Mayıs 2026 13:18
Güney Kore’den Hürmüz’deki aksamalar nedeniyle gemilere gümrük vergisi muafiyeti Güney Kore'den Hürmüz'deki aksamalar nedeniyle gemilere gümrük vergisi muafiyeti 08 Mayıs 2026 11:34
Küresel piyasalarda gözler ABD’deki tarım dışı istihdam verisinde Küresel piyasalarda gözler ABD'deki tarım dışı istihdam verisinde 08 Mayıs 2026 11:08
Benin’de akaryakıt krizi derinleşiyor: Fiyat artışı halkı yürüme noktasına getirdi Benin’de akaryakıt krizi derinleşiyor: Fiyat artışı halkı yürüme noktasına getirdi 08 Mayıs 2026 10:05
Borsa güne düşüşle başladı Borsa güne düşüşle başladı 08 Mayıs 2026 10:01
Japonya hizmet sektöründe büyüme yavaşladı: PMI 11 ayın en düşük seviyesine geriledi Japonya hizmet sektöründe büyüme yavaşladı: PMI 11 ayın en düşük seviyesine geriledi 08 Mayıs 2026 09:54
Çin Merkez Bankası’ndan rekor altın alımı: 2024’ten bu yana en güçlü talep piyasaları hareketlendirdi Çin Merkez Bankası’ndan rekor altın alımı: 2024’ten bu yana en güçlü talep piyasaları hareketlendirdi 08 Mayıs 2026 09:51
Almanya sanayisi daralıyor: Üretimde düşüş, savaş ve ticaret baskısı ekonomiyi zorluyor Almanya sanayisi daralıyor: Üretimde düşüş, savaş ve ticaret baskısı ekonomiyi zorluyor 08 Mayıs 2026 09:49
Asya borsaları negatif seyrediyor Asya borsaları negatif seyrediyor 08 Mayıs 2026 09:45
BİST USD EURO ALTIN GÜMÜŞ
15.096,4800 Değişim 137,69 Son veri saati:
Düşük 14991,66 Yüksek 15129,35
Açılış
45,3818 Değişim 0,0622 Son veri saati:
Düşük 45,3245 Yüksek 45,3867
Açılış
53,46 Değişim 0,1631 Son veri saati:
Düşük 53,3578 Yüksek 53,5209
Açılış
6.803,4960 Değişim 97,801 Son veri saati:
Düşük 6781,43 Yüksek 6879,231
Açılış
117,2469 Değişim 3,7268 Son veri saati:
Düşük 115,4084 Yüksek 119,1352
Açılış
BİST En Aktif Hisseler