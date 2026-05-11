Goldman Sachs’tan yuan tahmini: Trump-Şi Zirvesi Çin parasını güçlendirebilir

Kamakshya Trivedi liderliğindeki Goldman Sachs döviz stratejisi ekibi, yuanın önümüzdeki 12 ay içinde dolar karşısında 6,50 seviyesine kadar güçlenebileceğini öngörüyor. Analistler, renminbinin değer kazanmasını ekonomik dengelerin doğal bir sonucu olarak değerlendiriyor.

Raporda, Çin'in küresel ölçekte giderek büyüyen dış ticaret fazlasına dikkat çekildi. Düşük kur politikası ve güçlü ihracat rekabeti sayesinde ülkenin dış fazla vermeye devam ettiği, bunun da yuan üzerindeki yukarı yönlü baskıyı artırdığı ifade edildi.

13-15 Mayıs tarihlerinde gerçekleşecek Trump-Şi zirvesi ise kritik bir gelişme olarak öne çıkıyor. Goldman Sachs'a göre, Nisan 2025'te başlayan tarife gerilimlerinin ardından yapılacak ilk kapsamlı görüşme, ABD ile Çin arasındaki ticari ilişkilerde normalleşme sürecini başlatabilir. Böyle bir diplomatik yumuşamanın yuan üzerindeki baskıyı azaltarak para birimini destekleyebileceği belirtiliyor.

Öte yandan Hürmüz Boğazı'nda artan jeopolitik gerilimlerin yol açtığı enerji şoku, Çin ekonomisi açısından kısa vadede risk oluşturuyor. Yükselen petrol maliyetleri ve küresel büyümedeki yavaşlama, yuanın değer kazanımını geçici olarak sınırlıyor.

Ancak Goldman analistleri, enerji krizinin orta vadede Çin için fırsata dönüşebileceğini düşünüyor. Küresel çapta enerji güvenliği ve yenilenebilir enerji yatırımlarının hız kazanmasının, temiz enerji tedarik zincirinde güçlü konuma sahip Çin'in ihracatını desteklemesi bekleniyor.