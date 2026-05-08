ABD'de istihdam beklentiyi aştı

ABD'de tarım dışı istihdam Nisan ayında piyasa beklentilerinin oldukça üzerinde geldi.

Oluşturma Tarihi 08 Mayıs 2026 15:49

Son Güncelleme Tarihi 08 Mayıs 2026 15:57

ABD Çalışma İstatistikleri Bürosu'nun yayınladığı rapora göre, Amerika Birleşik Devletleri'nde tarım dışı toplam istihdam Nisan ayında 115.000 kişi arttı. Bu rakam, Mart ayındaki 185.000 kişilik istihdam artışına ilişkin yukarı yönlü revizyonun ardından geldi.

Sağlık sektörü 37.000 ile en fazla istihdam artışı gösteren sektör olurken, bunu 30.000 ile ulaştırma ve depolama ve 22.000 ile perakende ticaret izledi. Bilgi sektöründeki istihdam 13.000 azalırken, federal hükümet 9.000 işten çıkarma yaptı. İşsizlik oranı Mart ayına göre değişmeyerek %4,3'te kaldı ve işsiz sayısı 7,4 milyon ile sabit kalırken, işgücüne katılım oranı %61,8 oldu.

Ortalama saatlik kazanç 6 sent veya %0,2 artarak 37,41 dolara yükseldi. Ortalama çalışma haftası ise 0,1 saat artarak 34,3 saate çıktı.

