Altının kilogram fiyatı kaç TL oldu?

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogram fiyatı, günün sonunda yeni rakamına ulaştı.

AA

Oluşturma Tarihi 08 Mayıs 2026 16:47

Altın piyasasında en düşük 6 milyon 858 bin 400 lira, en yüksek 6 milyon 895 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günün sonunda yüzde 0,4 düşüşle 6 milyon 895 bin lira oldu.

Standart altının kilogram fiyatı dün günü 6 milyon 920 bin liradan tamamlamıştı.

KMKTP'de altında toplam işlem hacmi 7 milyar 227 milyon 526 bin 98,81 lira, işlem miktarı ise 1053,71 kilogram oldu.

Tüm metallerde toplam işlem hacmi ise 7 milyar 452 milyon 493 bin 336,81 lira olarak gerçekleşti.

Altın borsasında bugün en fazla işlem yapan kurumlar, Uğuras Kıymetli Madenler, Ahlatcı Metal Rafineri, NMGlobal Kıymetli Madenler, Kuveyt Türk Katılım Bankası ile Doruk Döviz ve Kıymetli Madenler olarak sıralandı.

Altında bugün gerçekleşen işlemlere ilişkin veriler şöyle:

STANDART TL/KG DOLAR/ONS
Önceki Kapanış 6.920.000,00 4.754,80
En Düşük 6.858.400,00 4.672,00
En Yüksek 6.895.000,00 4.766,70
Kapanış 6.895.000,00 4.719,10
Ağırlıklı Ortalama 6.874.002,29 4.723,15
Toplam İşlem Hacmi (TL) 7.227.526.098,81
Toplam İşlem Miktarı (Kg) 1.053,71
Toplam İşlem Adedi 77

Haber Girişi Şeyma Yorgancı - Editör

