Hindistan Başbakanı'ndan dikkat çeken çağrı: “Bir yıl altın almayın”

Hindistan Başbakanı Narendra Modi, ABD-İsrail ile İran arasında yaşanan savaşın ardından derinleşen enerji krizi ve artan petrol fiyatları nedeniyle yakıt tüketiminin azaltılması ve yerli ürün kullanımının artırılması gerektiğini söyledi.

Hint basınında yer alan haberlere göre Modi, Telangana eyaletinin başkenti Haydarabad'da yaptığı konuşmada, küresel ekonomik belirsizlikler, tedarik zincirindeki sorunlar ve enflasyon baskılarına karşı ülkenin ekonomik direncinin güçlendirilmesi gerektiğini ifade etti.

"İTHALATA BAĞIMLILIKLA İLERLENEMEZ"

Vatandaşlara "milli sorumluluk taşıyan" tercihler yapmaları çağrısında bulunan Modi, "Her şey için ithalata bağımlı olursak ülke nasıl ilerleyebilir?" ifadelerini kullandı.

Döviz rezervlerinin korunmasını "vatanseverlik görevi" olarak değerlendiren Modi, döviz üzerindeki baskının hafifletilmesi amacıyla halktan bir yıl boyunca zorunlu olmayan altın alımlarını ertelemelerini istedi.

YURT DIŞI TATİLLERİ VE DÜĞÜNLER İÇİN DE ÇAĞRI YAPTI

Modi ayrıca yurt dışı tatilleri ile yabancı ülkelerde düzenlenen düğün organizasyonlarının sınırlandırılması gerektiğini belirterek, yurt içi turizmin desteklenmesi çağrısında bulundu.

Yeni ekonomik koşullara uyum sağlamak için uzaktan çalışma, çevrim içi toplantılar ve sanal konferans gibi uygulamaların yeniden değerlendirilebileceğini de dile getirdi.

TOPLU TAŞIMA VE ELEKTRİKLİ ARAÇ VURGUSU

Petrol ve dizel tüketiminin azaltılması gerektiğini kaydeden Modi, metro ve toplu taşıma kullanımının yaygınlaştırılması, araç paylaşımının artırılması, yük taşımacılığında demir yollarının tercih edilmesi ve elektrikli araç kullanımının teşvik edilmesi gerektiğini söyledi.

HÜRMÜZ BOĞAZI'NDAKİ GERİLİM ETKİLİ OLDU

ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırıları ile İran'ın misillemeleri sonrası Hürmüz Boğazı çevresinde tırmanan gerilim nedeniyle gemi trafiğinde ciddi aksamalar yaşandı.

Küresel mal ve enerji ticareti açısından kritik öneme sahip boğazdaki tanker trafiğinin kesintiye uğraması, petrol arzında aksamalara ve petrol fiyatlarında yükselişe neden oldu.