Savaş sonrası enerji fiyatları ABD’ye 37,6 milyar dolarlık ek yük getirdi

ABD’de yayımlanan verilere göre, İsrail ile İran’a yönelik saldırıların ardından yükselen enerji fiyatları, Amerikalı tüketicilere toplamda 37,6 milyar doları aşan ek maliyet yükledi.

Oluşturma Tarihi 12 Mayıs 2026 11:28

Araştırma, özellikle petrol ve dizel fiyatlarındaki artışın hane halkı bütçelerini doğrudan etkilediğini ortaya koydu. Ortalama bir ABD hanesinin aylık ek ödemesi 286 dolara ulaştı.

ENERJİ MALİYETİ 37,6 MİLYAR DOLARI AŞTI

ABD'deki Brown Üniversitesi'ne bağlı Watson School of International and Public Affairs tarafından hazırlanan "İran Savaşı Enerji Maliyeti Takipçisi", 28 Şubat'ta başlayan savaşın ABD'li tüketiciler için günlük maliyeti artırdığını tespit etti. Gerçek zamanlı veriler, toplam ek maliyetin 37,6 milyar doları geçtiğini gösterdi.

EN BÜYÜK YÜK PETROL VE DİZELDE

Ek maliyetlerin yaklaşık 20,5 milyar dolarlık kısmı petrol fiyatlarındaki artıştan kaynaklandı. Dizel yakıt fiyatlarındaki yükselişin oluşturduğu ek maliyet ise yaklaşık 17 milyar dolara ulaştı.

HANE HALKINA AYLIK 286 DOLARLIK EK FATURA

Artan benzin ve dizel fiyatları nedeniyle ABD'de ortalama bir hanenin aylık yaklaşık 286 dolar daha fazla ödeme yaptığı hesaplandı.

BENZİN FİYATLARINDA BELİRGİN ARTIŞ

ABD ile İsrail'in İran'a yönelik saldırılarının ardından petrol fiyatlarındaki yükseliş, benzin fiyatlarını da yukarı çekti. Amerikan Otomobil Birliği (AAA) verilerine göre 11 Mayıs itibarıyla normal benzinin ulusal ortalaması galon başına 4,52 dolara yükseldi. Bu rakam, bir yıl önce 3,14 dolar seviyesindeydi.

Haber Girişi Şeyma Yorgancı - Editör

