Bakır fiyatlarında yükseliş! Çin talebi ve Peru endişeleri piyasayı hareketlendirdi

Bakır piyasasında dalgalı seyir devam ederken, Şanghay Vadeli İşlem Borsası’nda fiyatlar Peru kaynaklı arz riskleri ve Çin’de talebin güçleneceğine yönelik beklentilerin etkisiyle mart ayından bu yana en güçlü günlük yükselişini kaydetti.

Oluşturma Tarihi 12 Mayıs 2026 09:08

Şanghay'da işlem gören bakır kontratları yüzde 2,51 yükselerek ton başına 106.940 yuana ulaştı. Böylece piyasada 24 Mart'tan bu yana görülen en sert günlük artış gerçekleşmiş oldu.

Piyasalarda özellikle Çin'in ikinci çeyrekte rafine bakır ithalatını artıracağı beklentisi fiyatları destekledi. Elektrik şebekesi yatırımlarındaki büyüme ve elektrikli araç sektöründeki talep artışının bakır tüketimini yükselteceği öngörülüyor.

Arz tarafında ise Peru'ya ilişkin gelişmeler yatırımcıların odağında yer aldı. Dünyanın önemli bakır üreticilerinden biri olan Peru'da yaşanabilecek olası üretim sorunları piyasadaki arz endişelerini artırdı.

Öte yandan ABD merkezli madencilik şirketi Freeport-McMoRan, Grasberg madeninde tam üretime dönüşün gecikeceğine yönelik iddiaları yalanladı. Şirket, tam kapasite üretime 2027 yılının sonuna kadar ulaşılmasının planlandığını açıkladı.

Londra Metal Borsası'nda ise üç ay vadeli bakır fiyatı, önceki seansta 13.943 dolarla tarihi kapanış rekoru kırmasının ardından yüzde 0,24 düşüş yaşayarak ton başına 13.909,50 dolara geriledi.

Diğer baz metallerde Şanghay piyasasında alüminyum yüzde 0,18, çinko yüzde 1,18 ve kalay yüzde 1,47 değer kazanırken; kurşun yüzde 0,99 ve nikel yüzde 0,71 düşüş gösterdi.

Londra Metal Borsası'nda ise alüminyum yüzde 0,77, çinko yüzde 0,22, kurşun yüzde 0,58, nikel yüzde 1,37 ve kalay yüzde 0,98 oranında geriledi.

Haber Girişi Deniz Dalgıç - Editör

