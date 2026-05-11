Norveç'te çekirdek enflasyon beklentilerin üzerinde

Norveç İstatistik Kurumu (SSB) verilerine göre ülkede yıllık çekirdek enflasyon nisan ayında yüzde 3,2’ye yükseldi.

Oluşturma Tarihi 11 Mayıs 2026 09:30

Norveç İstatistik Kurumu (SSB) pazartesi günü ülkedeki enflasyon oranlarına yönelik verileri açıkladı. Yüzde 3,2 olarak kamuoyuna duyurulan yıllık çekirdek enflasyon merkez bankası beklentisinin çok üzerinde kaldı.

Enerji fiyatları ve vergileri hariç tutan çekirdek enflasyon oranı mart ayındaki %3,0 seviyesinden yükseldi.

Norveç Merkez Bankası, Nisan ayı için çekirdek enflasyonun %3,2 geleceğini ön görmüştü. Enflasyon verilerindeki yukarı yönlü eğilimin ülkedeki faiz oranlarının bir süre daha yüksek kalabileceği sinyalini verdi.

