ABD ve Çin, ticaret müzakereleri için Güney Kore'de buluşuyor: Zirve öncesi kritik görüşme...

ABD ile Çin heyetlerinin, ticaret ve ekonomik ilişkilerdeki anlaşmazlıkları ele almak üzere Güney Kore’de yeni bir müzakere turu gerçekleştireceği bildirildi. Görüşmelerin, ABD Başkanı Donald Trump’ın Çin ziyareti öncesine denk gelmesi dikkat çekiyor.

Oluşturma Tarihi 11 Mayıs 2026 07:45

Çin Ticaret Bakanlığı, Başbakan Yardımcısı Hı Lifıng liderliğindeki heyetin 12-13 Mayıs tarihlerinde ABD tarafıyla ekonomi ve ticaret konularında istişarelerde bulunacağını açıkladı. Bu temasların, iki ülke arasında son dönemde artan ticaret gerilimi ve gümrük tarifesi anlaşmazlıklarını ele alması bekleniyor.

Söz konusu müzakereler, Trump'ın 14-15 Mayıs'ta Çin'e yapmayı planladığı ziyaretin hemen öncesinde gerçekleşecek. Ziyaretin, iki lider arasında yapılacak olası "tarihi zirve" için zemin hazırlayabileceği değerlendiriliyor.

ABD Hazine Bakanı Scott Bessent de X platformu üzerinden yaptığı açıklamada, Japonya ve Güney Kore'de bir dizi görüşme gerçekleştireceğini belirtti. Bessent, 12 Mayıs'ta Tokyo'da Japon yetkililerle, 13 Mayıs'ta ise Seul'de Çin'in ekonomik ilişkilerden sorumlu Başbakan Yardımcısı Hı ile bir araya geleceğini ifade etti.

Bessent, açıklamasında ekonomik güvenliğin ulusal güvenlik anlamına geldiğini vurgulayarak, "Önce Amerika Ekonomik Gündemi" çerçevesinde verimli görüşmeler yapmayı hedeflediklerini kaydetti.

ABD ile Çin arasındaki ticaret ilişkileri, Trump'ın ikinci döneminde uygulanan tarifeler, teknoloji kısıtlamaları ve Çin'in nadir toprak elementleri üzerindeki adımları nedeniyle yeniden gerilmişti. Taraflar daha önce İsviçre, İngiltere, İsveç, İspanya, Malezya ve Fransa'da çeşitli müzakere turları gerçekleştirmişti.

Geçici uzlaşma süreci kapsamında iki ülke, karşılıklı bazı tarifeleri 90 günlük dönemlerle erteleme kararı almıştı. 2025 sonunda Güney Kore'nin Busan kentinde yapılan liderler görüşmesinde ise taraflar belirli vergi düzenlemelerinde geçici anlaşmaya varmıştı.

Son olarak ABD ve Çin, karşılıklı ekonomik yaptırımların bir kısmını bir yıl süreyle askıya alırken, nadir toprak elementleri ihracatı ve teknoloji kısıtlamalarına ilişkin bazı düzenlemelerde de geçici ertelemeye gitmişti.

Haber Girişi Deniz Dalgıç - Editör

