Yapay zeka Çin ihracatını uçurdu: Saatte 500 milyon dolarlık gelir

Goldman Sachs ve Nomura'nın tahminlerine göre Çin'in Nisan ayı ihracat büyümesinin yaklaşık yarısı çipler, bilgisayarlar ve yapay zekâ bağlantılı ürünlerden kaynaklandı. Bu tablo, yapay zekânın küresel ticarette donanım tarafını da güçlü şekilde büyüttüğünü ortaya koydu.

ÇİP İHRACATINDA YÜZDE 100 ARTIŞ

Nisan ayı gümrük verilerine göre çip ihracatı yüzde 100 artışla 31 milyar dolara yükseldi. Otomatik veri işleme ekipmanları ihracatı da yüzde 47 arttı. Aynı dönemde Çin'in toplam ihracatı yüzde 14 artarak 359 milyar dolara ulaştı.

YAPAY ZEKA İTHALATI DA HIZLANDIRDI

Yapay zeka üretim zincirinin etkisiyle Çin yalnızca ihracatçı değil, aynı zamanda büyük bir alıcı haline geldi. Yüksek teknoloji ithalatı yıllık bazda yüzde 42 artarken, toplam ithalat Nisan ayında yüzde 25 artışla 275 milyar dolara çıktı.

İTHALAT BÜYÜMESİ İHRACATI GEÇEBİLİR

Ekonomistlerin değerlendirmelerine göre 2021'den bu yana ilk kez Çin'in ithalat büyüme hızının ihracat büyümesini aşması bekleniyor.

ABD İLE PARALEL BÜYÜME DİNAMİĞİ

Raporda dikkat çeken bir diğer nokta ise ABD ve Çin'in aynı büyüme kaynağına yönelmesi oldu. ABD'de yılın başında büyümeyi yukarı çeken ana unsur yapay zeka odaklı iş yatırımları olurken, Çin de ABD ile süren ticari ve siyasi ayrışma çabalarına rağmen küresel yapay zeka donanım talebini karşılayarak büyümesini sürdürüyor.