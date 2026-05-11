Çin’den ithal enflasyon alarmı: Petrol fiyatları risk oluşturuyor

Çin Merkez Bankası (PBOC), pazartesi günü yayımladığı çeyreklik para politikası raporunda, ithal enflasyonun ekonomi üzerindeki etkilerinin dikkatle takip edilmesi gerektiğini bildirdi.

Raporda, temel fiyat göstergelerinde son dönemde sınırlı bir toparlanma görüldüğü belirtilirken, tüketici fiyatlarının ilk çeyrekte geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 0,9 yükseldiği ifade edildi.

EKONOMİK BÜYÜME BEKLENTİLERİ AŞTI

PBOC, ekonominin ilk çeyrekte beklentilerin üzerinde yüzde 5 büyüdüğünü aktardı.

Buna karşın iç yapısal sorunların sürdüğüne dikkat çeken banka, ekonomik toparlanmanın daha da güçlendirilmesi gerektiğini kaydetti.

DEFLASYON BASKISI DEVAM EDİYOR

Çin ekonomisi, 2022 sonlarından itibaren imalat sektöründeki arz fazlası ve zayıf iç talebin etkisiyle yoğun fiyat rekabetine dayalı bir deflasyon sürecine girmişti.

Ancak bugün açıklanan verilere göre İran savaşı nedeniyle yükselen maliyetler fiyatları yukarı taşıdı. Üretici fiyatları nisanda yıllık bazda yüzde 2,8 arttı.

Ulusal İstatistik Bürosu verilerine göre tüketici enflasyonu ise yüzde 1,2 seviyesine çıktı.

"ILIMLI GEVŞEK" POLİTİKA SÜRECEK

PBOC, "ılımlı gevşek" para politikası yaklaşımını devam ettireceğini ve ekonomik büyümeyi desteklemek amacıyla piyasada yeterli likiditenin korunacağını yineledi.

Merkez bankası ayrıca yuanın genel olarak istikrarlı tutulması ve finansal risklerin kontrol altında kalmasına yönelik çalışmaların sürdürüleceğini belirtti.

PETROL FİYATLARINDA SERT YÜKSELİŞ YAŞANDI

Donald Trump'ın İran'ın barış teklifine verdiği yanıtı reddetmesinin ardından Brent petrol vadeli işlemleri pazartesi günü yüzde 4,6'ya kadar yükselerek varil başına 106 dolara yaklaştı.

Hürmüz Boğazı'nda yaşanan trafik sıkışıklığı nedeniyle ham petrol, doğal gaz ve yakıt sevkiyatlarında aksama meydana geldi.

Uluslararası Enerji Ajansı ise savaşın tarihte görülen en büyük arz şoklarından birine yol açtığını belirtti.