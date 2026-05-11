CANLI BORSA
Anasayfa Finans Ekonomi Çin’den ithal enflasyon alarmı: Petrol fiyatları risk oluşturuyor

Çin’den ithal enflasyon alarmı: Petrol fiyatları risk oluşturuyor

Çin Merkez Bankası (PBOC), Orta Doğu’daki çatışmalar nedeniyle yükselen petrol ve emtia fiyatlarının ithal enflasyon riskini artırabileceği uyarısında bulundu. Banka, ekonomik toparlanmanın desteklenmesi gerektiğini vurguladı.

Oluşturma Tarihi 11 Mayıs 2026 16:46

Son Güncelleme Tarihi 11 Mayıs 2026 16:47

Çin Merkez Bankası (PBOC), pazartesi günü yayımladığı çeyreklik para politikası raporunda, ithal enflasyonun ekonomi üzerindeki etkilerinin dikkatle takip edilmesi gerektiğini bildirdi.

Raporda, temel fiyat göstergelerinde son dönemde sınırlı bir toparlanma görüldüğü belirtilirken, tüketici fiyatlarının ilk çeyrekte geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 0,9 yükseldiği ifade edildi.

EKONOMİK BÜYÜME BEKLENTİLERİ AŞTI

PBOC, ekonominin ilk çeyrekte beklentilerin üzerinde yüzde 5 büyüdüğünü aktardı.

Buna karşın iç yapısal sorunların sürdüğüne dikkat çeken banka, ekonomik toparlanmanın daha da güçlendirilmesi gerektiğini kaydetti.

DEFLASYON BASKISI DEVAM EDİYOR

Çin ekonomisi, 2022 sonlarından itibaren imalat sektöründeki arz fazlası ve zayıf iç talebin etkisiyle yoğun fiyat rekabetine dayalı bir deflasyon sürecine girmişti.

Ancak bugün açıklanan verilere göre İran savaşı nedeniyle yükselen maliyetler fiyatları yukarı taşıdı. Üretici fiyatları nisanda yıllık bazda yüzde 2,8 arttı.

Ulusal İstatistik Bürosu verilerine göre tüketici enflasyonu ise yüzde 1,2 seviyesine çıktı.

"ILIMLI GEVŞEK" POLİTİKA SÜRECEK

PBOC, "ılımlı gevşek" para politikası yaklaşımını devam ettireceğini ve ekonomik büyümeyi desteklemek amacıyla piyasada yeterli likiditenin korunacağını yineledi.

Merkez bankası ayrıca yuanın genel olarak istikrarlı tutulması ve finansal risklerin kontrol altında kalmasına yönelik çalışmaların sürdürüleceğini belirtti.

PETROL FİYATLARINDA SERT YÜKSELİŞ YAŞANDI

Donald Trump'ın İran'ın barış teklifine verdiği yanıtı reddetmesinin ardından Brent petrol vadeli işlemleri pazartesi günü yüzde 4,6'ya kadar yükselerek varil başına 106 dolara yaklaştı.

Hürmüz Boğazı'nda yaşanan trafik sıkışıklığı nedeniyle ham petrol, doğal gaz ve yakıt sevkiyatlarında aksama meydana geldi.

Uluslararası Enerji Ajansı ise savaşın tarihte görülen en büyük arz şoklarından birine yol açtığını belirtti.

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
Altýn Fiyatlarý
Altýn külçeleri ve grafik
Gümüþ Fiyatlarý
İlginizi Çekebilir
Gelişen piyasalarda savaş ve küresel risklere rağmen güçlü dayanıklılık Gelişen piyasalarda savaş ve küresel risklere rağmen güçlü dayanıklılık 11 Mayıs 2026 08:29
Trump, Çin’i ziyaret edecek: Gündemde tarife artışları var! Trump, Çin'i ziyaret edecek: Gündemde tarife artışları var! 11 Mayıs 2026 07:49
Çin’de üretici fiyatları Orta Doğu savaşıyla yükseldi Çin'de üretici fiyatları Orta Doğu savaşıyla yükseldi 11 Mayıs 2026 07:46
ABD ve Çin, ticaret müzakereleri için Güney Kore’de buluşuyor: Zirve öncesi kritik görüşme... ABD ve Çin, ticaret müzakereleri için Güney Kore’de buluşuyor: Zirve öncesi kritik görüşme... 11 Mayıs 2026 07:45
Asya borsalarında karışık seyir: KOSPI rekor kırarken petrol fiyatları yükseldi Asya borsalarında karışık seyir: KOSPI rekor kırarken petrol fiyatları yükseldi 11 Mayıs 2026 07:42
New York borsası yükselişle açıldı New York borsası yükselişle açıldı 08 Mayıs 2026 16:53
Altının kilogram fiyatı kaç TL oldu? Altının kilogram fiyatı kaç TL oldu? 08 Mayıs 2026 16:47
ABD’de istihdam beklentiyi aştı ABD'de istihdam beklentiyi aştı 08 Mayıs 2026 15:49
Borsa günün ilk yarısında geriledi Borsa günün ilk yarısında geriledi 08 Mayıs 2026 13:18
Güney Kore’den Hürmüz’deki aksamalar nedeniyle gemilere gümrük vergisi muafiyeti Güney Kore'den Hürmüz'deki aksamalar nedeniyle gemilere gümrük vergisi muafiyeti 08 Mayıs 2026 11:34
Küresel piyasalarda gözler ABD’deki tarım dışı istihdam verisinde Küresel piyasalarda gözler ABD'deki tarım dışı istihdam verisinde 08 Mayıs 2026 11:08
Benin’de akaryakıt krizi derinleşiyor: Fiyat artışı halkı yürüme noktasına getirdi Benin’de akaryakıt krizi derinleşiyor: Fiyat artışı halkı yürüme noktasına getirdi 08 Mayıs 2026 10:05
BİST USD EURO ALTIN GÜMÜŞ
15.172,3900 Değişim 213,26 Son veri saati:
Düşük 14991,66 Yüksek 15204,92
Açılış
45,3776 Değişim 0,0622 Son veri saati:
Düşük 45,3245 Yüksek 45,3867
Açılış
53,5218 Değişim 0,1728 Son veri saati:
Düşük 53,3578 Yüksek 53,5306
Açılış
6.922,9350 Değişim 141,988 Son veri saati:
Düşük 6781,43 Yüksek 6923,418
Açılış
125,1983 Değişim 9,8637 Son veri saati:
Düşük 115,4084 Yüksek 125,2721
Açılış
BİST En Aktif Hisseler