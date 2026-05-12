Rusya'da gübre fiyat tavanı belli oldu

Rusya’da gübre fiyat tavanı belli oldu

Rusya’da iç piyasaya yönelik gübrelerde uygulanan ve 2022’den bu yana devam eden tavan fiyat uygulamasının 30 Kasım 2026’ya uzatıldığı bildirildi.

Oluşturma Tarihi 12 Mayıs 2026 11:57

Rusya Federal Rekabet Servisinden (FAS) yapılan açıklamada, ülkenin önde gelen gübre üreticileriyle uzlaşmaya varıldığı ve bu yılın haziran-kasım dönemine ilişkin ticaret politikalarının onaylandığı belirtildi.

Açıklamada, gübrelerde fiyat tavanının 2022 seviyesinde korunduğu ve fiyatlara enflasyon doğrultusunda düzeltme yapılmayacağı kaydedildi.

Rus hükümeti, 31 Mart'ta aldığı kararla, mineral gübre üretiminde kullanılan kükürt ihracatına yönelik geçici yasağı 30 Haziran'a kadar uzattığını duyurmuştu.

Hürmüz Boğazı'nın fiilen kapanması küresel gübre piyasalarını da etkilerken, tırmanan fiyatlar çiftçilerin maliyetlerini ve gıda güvenliğine dair endişeleri artmıştı.

Dünyanın en büyük gübre ihracatçısı Rusya, küresel pazarda yaklaşık yüzde 20 paya sahip.

Haber Girişi Deniz Dalgıç - Editör

