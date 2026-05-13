CANLI BORSA
Anasayfa Finans Borsa Asya borsaları ABD enflasyon verileri ve enerji fiyatlarıyla geriledi

Asya borsaları ABD enflasyon verileri ve enerji fiyatlarıyla geriledi

Asya piyasaları, ABD’de açıklanan yüksek enflasyon verileri ve Orta Doğu’daki gerilimin enerji maliyetlerini artırmasıyla negatif seyir izledi. Wall Street’te teknoloji ve çip hisselerinde yaşanan satış baskısının ardından bölge borsalarında da düşüşler görüldü. Yükselen ABD tahvil faizleri ve güçlenen dolar endeksi, yatırımcıların risk iştahını sınırlayan başlıca unsurlar arasında yer aldı.

Oluşturma Tarihi 13 Mayıs 2026 09:15

ABD'de nisan ayı tüketici enflasyonu yıllık bazda yüzde 3,8 olarak açıklanırken, gıda ve enerji hariç çekirdek enflasyon yüzde 2,8 seviyesinde gerçekleşti. Beklentilerin üzerinde gelen veriler, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz indirimlerini erteleyebileceği yönündeki beklentileri güçlendirdi. Piyasalarda, faiz artırımı ihtimalinin yeniden gündeme gelebileceği değerlendirmeleri de öne çıkmaya başladı.

Öte yandan İran merkezli jeopolitik risklerin enerji arz güvenliğine yönelik endişeleri artırması petrol fiyatlarını yukarı taşıdı. ABD ham petrolü son işlemlerde yüzde 4'ten fazla yükseliş kaydederken, yüksek enerji maliyetlerinin küresel enflasyon baskısını canlı tuttuğu belirtiliyor. Son haftalarda güçlü yükseliş gösteren çip üreticisi hisselerinde kar satışları görülürken, Tokyo ve Sidney vadeli endeksleri güne düşüş sinyali verdi.

Analistler, küresel piyasalarda artan jeopolitik riskler ve enflasyon baskısının kısa vadede hisse senedi piyasalarında dalgalanmayı sürdürebileceğine dikkat çekiyor. Ayrıca ABD ile Çin arasında yapılması beklenen görüşmelerde ticaret başlıklarının öne çıkması nedeniyle yatırımcıların temkinli bir bekleyiş içinde olduğu ifade ediliyor.

Haber Girişi Deniz Dalgıç - Editör

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
Altýn Fiyatlarý
Altýn külçeleri ve grafik
Gümüþ Fiyatlarý
İlginizi Çekebilir
Savaş sonrası enerji fiyatları ABD’ye 37,6 milyar dolarlık ek yük getirdi Savaş sonrası enerji fiyatları ABD’ye 37,6 milyar dolarlık ek yük getirdi 12 Mayıs 2026 11:28
Akaryakıt fiyatları yükseldi: Almanya’da enflasyon 2024’ten bu yana en yüksek seviyeye ulaştı Akaryakıt fiyatları yükseldi: Almanya'da enflasyon 2024'ten bu yana en yüksek seviyeye ulaştı 12 Mayıs 2026 11:20
İngiltere’de siyasi belirsizlik: Tahvil getirileri 28 yılın zirvesine çıktı! İngiltere’de siyasi belirsizlik: Tahvil getirileri 28 yılın zirvesine çıktı! 12 Mayıs 2026 11:02
Avrupa borsaları negatif seyrediyor Avrupa borsaları negatif seyrediyor 12 Mayıs 2026 10:38
Asya borsaları negatif seyrediyor Asya borsaları negatif seyrediyor 12 Mayıs 2026 10:12
Borsa yeni güne yükselişle başladı Borsa yeni güne yükselişle başladı 12 Mayıs 2026 10:11
VİOP’ta endeks kontratı güne düşüşle başladı VİOP'ta endeks kontratı güne düşüşle başladı 12 Mayıs 2026 09:34
Bakır fiyatlarında yükseliş! Çin talebi ve Peru endişeleri piyasayı hareketlendirdi Bakır fiyatlarında yükseliş! Çin talebi ve Peru endişeleri piyasayı hareketlendirdi 12 Mayıs 2026 09:08
Aramco uyardı: Kaybedilen 1 milyar varil petrolün etkisi kolay atlatılamayacak Aramco uyardı: Kaybedilen 1 milyar varil petrolün etkisi kolay atlatılamayacak 12 Mayıs 2026 09:05
Trump’tan benzin vergisini askıya alma planı Trump'tan benzin vergisini askıya alma planı 12 Mayıs 2026 09:03
Suudi Arabistan’ın Çin’e petrol sevkiyatında büyük düşüş: Hürmüz krizi ihracatı vurdu Suudi Arabistan’ın Çin’e petrol sevkiyatında büyük düşüş: Hürmüz krizi ihracatı vurdu 12 Mayıs 2026 09:01
ABD Senatosu’ndan Kevin Warsh için kritik adım: Fed başkanlığı oylaması bu hafta ABD Senatosu’ndan Kevin Warsh için kritik adım: Fed başkanlığı oylaması bu hafta 12 Mayıs 2026 08:59
BİST USD EURO ALTIN GÜMÜŞ
14.779,9300 Değişim 365,93 Son veri saati:
Düşük 14775,45 Yüksek 15141,38
Açılış
45,4195 Değişim 0,0696 Son veri saati:
Düşük 45,349 Yüksek 45,4186
Açılış
53,3119 Değişim 0,0977 Son veri saati:
Düşük 53,2717 Yüksek 53,3694
Açılış
6.868,8370 Değişim 56,390 Son veri saati:
Düşük 6844,834 Yüksek 6901,224
Açılış
126,2262 Değişim 3,1487 Son veri saati:
Düşük 125,1212 Yüksek 128,2699
Açılış
BİST En Aktif Hisseler