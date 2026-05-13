Asya borsaları ABD enflasyon verileri ve enerji fiyatlarıyla geriledi

ABD'de nisan ayı tüketici enflasyonu yıllık bazda yüzde 3,8 olarak açıklanırken, gıda ve enerji hariç çekirdek enflasyon yüzde 2,8 seviyesinde gerçekleşti. Beklentilerin üzerinde gelen veriler, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz indirimlerini erteleyebileceği yönündeki beklentileri güçlendirdi. Piyasalarda, faiz artırımı ihtimalinin yeniden gündeme gelebileceği değerlendirmeleri de öne çıkmaya başladı.

Öte yandan İran merkezli jeopolitik risklerin enerji arz güvenliğine yönelik endişeleri artırması petrol fiyatlarını yukarı taşıdı. ABD ham petrolü son işlemlerde yüzde 4'ten fazla yükseliş kaydederken, yüksek enerji maliyetlerinin küresel enflasyon baskısını canlı tuttuğu belirtiliyor. Son haftalarda güçlü yükseliş gösteren çip üreticisi hisselerinde kar satışları görülürken, Tokyo ve Sidney vadeli endeksleri güne düşüş sinyali verdi.

Analistler, küresel piyasalarda artan jeopolitik riskler ve enflasyon baskısının kısa vadede hisse senedi piyasalarında dalgalanmayı sürdürebileceğine dikkat çekiyor. Ayrıca ABD ile Çin arasında yapılması beklenen görüşmelerde ticaret başlıklarının öne çıkması nedeniyle yatırımcıların temkinli bir bekleyiş içinde olduğu ifade ediliyor.