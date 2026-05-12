ABD Senatosu’ndan Kevin Warsh için kritik adım: Fed başkanlığı oylaması bu hafta

Pazartesi akşamı yapılan oylamada Senato, tartışmaların sonlandırılması yönünde 49'a karşı 44 oy kullandı. Böylece Warsh'ın adaylığı için nihai onay sürecinin önü açılmış oldu.

Oylamada senatörlerin büyük bölümü parti çizgisinde hareket etti. Demokrat Parti'den yalnızca Pennsylvania Senatörü John Fetterman ile Delaware Senatörü Chris Coons, adaylığın ilerlemesi yönünde destek verdi.

Demokratların itirazlarının merkezinde ise Fed'in bağımsızlığına ilişkin kaygılar yer aldı. Özellikle Başkan Donald Trump'ın mevcut Fed Başkanı Jerome Powell üzerindeki baskısının, merkez bankasının siyasi etkilerden bağımsız hareket etme kapasitesini zayıflatabileceği ifade ediliyor.

Jerome Powell'ın görev süresinin cuma günü sona erecek olması nedeniyle Senatonun bu hafta içinde yapılacak oylamalarla Kevin Warsh'ın önce Fed Yönetim Kurulu üyeliğini, ardından da Fed Başkanlığı görevini resmen onaylaması bekleniyor.