Morgan Stanley, Çin'in 2026 büyüme tahminini yükseltti

Oluşturma Tarihi 13 Mayıs 2026 09:44

Morgan Stanley, Çin ekonomisine ilişkin 2026 büyüme beklentisini güçlü ihracat performansı nedeniyle yukarı yönlü revize etti. Banka, tahmini yüzde 4,7 seviyesinden yüzde 4,8'e yükseltti.

Ekonomistler, bu güncellemede yapay zeka ve yeşil yatırımların tetiklediği uzun vadeli sermaye harcamalarının ihracatı desteklemesinin etkili olduğunu belirtti. Ayrıca Çin'in tedarik zincirindeki dayanıklılığı sayesinde küresel pazarlarda kademeli olarak daha fazla pay kazandığı ifade edildi. Ülke ekonomisinin, dengeli enerji yapısı ve stratejik rezervler sayesinde petrol fiyatlarındaki dalgalanmalara karşı görece daha dirençli olduğu da vurgulandı.

Banka, güçlü ihracat görünümünün yeni mali teşvik ihtiyacını azalttığını belirterek yılın ikinci yarısına ilişkin ek mali genişleme ve parasal gevşeme beklentisini geri çekti. Buna göre Çin Merkez Bankası'nın faiz indirimleri yerine likidite yönetimi ve hedefli kredi araçlarına ağırlık vermesi bekleniyor.

Haber Girişi Deniz Dalgıç - Editör

