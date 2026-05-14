Hürmüz krizi Körfez lojistiğini değiştirdi: Binlerce kamyon karayolu taşımacılığına geçti

Hürmüz Boğazı’nda yaşanan gerilim nedeniyle deniz taşımacılığında ortaya çıkan ciddi aksamalar, Körfez ülkelerini alternatif lojistik çözümlere yöneltti. Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Umman’ı kapsayan otoyol ağı, küresel ticaret için stratejik bir “acil durum kara koridoru” haline geldi.

Oluşturma Tarihi 14 Mayıs 2026 08:52

Wall Street Journal'ın analizine göre, bölgedeki gemi trafiğinin büyük ölçüde yavaşlamasıyla birlikte kara taşımacılığı yeniden ön plana çıktı. Suudi Arabistan devletine bağlı madencilik şirketi Maaden'in CEO'su Bob Wilt, Körfez'den Kızıldeniz'e uzanan taşımacılık hattında büyük bir artış yaşandığını ve bu hatta çalışan kamyon sayısının 3.500'e ulaştığını açıkladı.

Riyad yönetiminin üretim kapasitesinin artırılması yönünde talimat verdiği Maaden'in, önümüzdeki 10 yılda 110 milyar dolarlık yatırım çekmesinin beklendiği belirtiliyor. Şirketin nadir toprak elementleri alanında ABD'li MP Materials ve ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) ile işbirliği yaptığı da aktarılıyor.

Kızıldeniz kıyısındaki limanların fosfat taşımacılığı için yetersiz kalması nedeniyle bölgede geçici depolama alanları kuruldu. Ayrıca aşındırıcı sülfürik asidin güvenli taşınabilmesi için özel boru hatları ve paslanmaz çelik tanker sistemleri geliştirildi.

Suudi Arabistan'ın Yenbu Limanı'ndan gönderilen fosfatların Cibuti, Tayland ve Arjantin gibi ülkelere ulaştırıldığı ifade edilirken, emtia araştırma kuruluşu CRU'dan Peter Harrisson bu yeni sistemi "Suudi Arabistan'ın lojistik başarısı" olarak değerlendirdi.

MSC ve Maersk gibi küresel deniz taşımacılığı devlerinin de bölgedeki kara koridorlarını kullanmaya başladığı belirtiliyor. Uzmanlara göre bu sistem deniz taşımacılığının tamamen yerini almasa da küresel tedarik zincirinin sürekliliği açısından kritik bir alternatif oluşturuyor.

Birleşik Arap Emirlikleri merkezli Spinneys'in, İngiltere'den temin edilen gıda ürünlerini Batı Avrupa, Mısır ve Suudi Arabistan üzerinden yaklaşık 16 gün içinde Dubai'ye ulaştırdığı ifade ediliyor. Ayrıca Etihad Rail Freight'ın, Füceyre Limanı'ndan Abu Dabi'ye yüzlerce aracı taşıyarak ülkede ilk kez trenle otomobil sevkiyatını gerçekleştirdiği bildirildi.

Haber Girişi Deniz Dalgıç - Editör

