CANLI BORSA
Anasayfa Finans Ekonomi Almanya’da toptan eşya fiyatları 3 yılın zirvesinde! Enerji maliyetleri enflasyonu tetikliyor

Almanya’da toptan eşya fiyatları 3 yılın zirvesinde! Enerji maliyetleri enflasyonu tetikliyor

Almanya’da toptan eşya fiyatları, Nisan 2026 itibarıyla yıllık bazda yüzde 6,3 artarak son üç yılın en yüksek seviyesine ulaştı.

Oluşturma Tarihi 13 Mayıs 2026 11:07

Almanya Federal İstatistik Ofisi (Destatis) tarafından açıklanan verilere göre, bu yükseliş Mart ayındaki yüzde 4,1'lik artışın üzerine çıkarak Şubat 2023'ten bu yana görülen en hızlı fiyat artışı olarak kayıtlara geçti.

Fiyatlardaki bu sert yükselişte özellikle enerji ve hammadde maliyetlerindeki artış etkili oldu. Orta Doğu'daki jeopolitik gerilimlerin enerji piyasaları üzerindeki baskısı, genel fiyat seviyelerini yukarı çeken ana faktörlerden biri olarak öne çıktı.

En dikkat çekici artış ise madeni yağ ve petrol ürünlerinde yaşandı. Bu kalemde yıllık fiyat artışı yüzde 37,3'e ulaşırken, demir dışı metaller ve yarı mamul metal ürünlerinde de yüzde 40'ın üzerinde yükseliş kaydedildi. Buna karşılık gıda grubunda yer alan süt, süt ürünleri, yumurta ve yemeklik yağ fiyatlarında ise yıllık bazda yüzde 7,8'lik bir düşüş görüldü.

Finansal piyasalarda ise Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) enflasyonla mücadele kapsamında yıl sonuna kadar faiz artırımlarına devam edeceği beklentisi güçleniyor. Piyasa fiyatlamaları, ECB'nin mevduat faizini mevcut yüzde 2 seviyesinden yüzde 2,75'e yükseltebileceğine işaret ediyor. Önümüzdeki ay yapılacak olası bir faiz artışına yönelik beklentiler ise yüzde 90 seviyesine kadar çıkmış durumda.

Almanya'nın 10 yıllık devlet tahvili getirisi yüzde 3,10 seviyesinde seyrederken, kısa vadeli 2 yıllık tahvil getirisi yüzde 2,70 civarında bulunuyor. Buna karşın İtalya'nın 10 yıllık tahvil getirisi yüzde 3,83'e gerilerken, Almanya ile olan fark 73,5 baz puana kadar düştü.

Uzmanlar, enerji fiyatlarındaki dalgalanmaların hem üretim maliyetlerini hem de tedarik zinciri üzerinde baskıyı artırarak enflasyonist görünümü güçlendirmeye devam ettiğine dikkat çekiyor.

Haber Girişi Deniz Dalgıç - Editör

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
Altýn Fiyatlarý
Altýn külçeleri ve grafik
Gümüþ Fiyatlarý
İlginizi Çekebilir
ABD ve Japonya arasında yatırım anlaşmasında hızlı ilerleme sinyali ABD ve Japonya arasında yatırım anlaşmasında "hızlı ilerleme" sinyali 12 Mayıs 2026 13:54
Rusya’dan büyüme tahminlerinde revizyon: 2026 beklentisi düştü Rusya’dan büyüme tahminlerinde revizyon: 2026 beklentisi düştü 12 Mayıs 2026 13:31
Almanya’da yatırımcı güveni beklentileri aştı Almanya'da yatırımcı güveni beklentileri aştı 12 Mayıs 2026 13:24
Borsa günün ilk yarısında geriledi Borsa günün ilk yarısında geriledi 12 Mayıs 2026 13:21
ECB Üyesi Nagel’den faiz mesajı: Enflasyon riski artarsa müdahale kaçınılmaz ECB Üyesi Nagel’den faiz mesajı: Enflasyon riski artarsa müdahale kaçınılmaz 12 Mayıs 2026 13:14
Almanya’da doğal gazda arz güvenliği uyarısı Almanya'da doğal gazda arz güvenliği uyarısı 12 Mayıs 2026 13:10
Çin’den ABD ile ekonomik ve ticari iş birliği açıklaması Çin'den ABD ile ekonomik ve ticari iş birliği açıklaması 12 Mayıs 2026 12:34
Yapay zeka Çin ihracatını uçurdu: Saatte 500 milyon dolarlık gelir Yapay zeka Çin ihracatını uçurdu: Saatte 500 milyon dolarlık gelir 12 Mayıs 2026 12:06
Rusya’da gübre fiyat tavanı belli oldu Rusya’da gübre fiyat tavanı belli oldu 12 Mayıs 2026 11:57
AB’den kritik ilaçlara güvence hamlesi: Tedarik zincirinde yeni dönem AB’den kritik ilaçlara güvence hamlesi: Tedarik zincirinde yeni dönem 12 Mayıs 2026 11:52
Savaş sonrası enerji fiyatları ABD’ye 37,6 milyar dolarlık ek yük getirdi Savaş sonrası enerji fiyatları ABD’ye 37,6 milyar dolarlık ek yük getirdi 12 Mayıs 2026 11:28
Akaryakıt fiyatları yükseldi: Almanya’da enflasyon 2024’ten bu yana en yüksek seviyeye ulaştı Akaryakıt fiyatları yükseldi: Almanya'da enflasyon 2024'ten bu yana en yüksek seviyeye ulaştı 12 Mayıs 2026 11:20
BİST USD EURO ALTIN GÜMÜŞ
14.729,9100 Değişim 154,40 Son veri saati:
Düşük 14713,43 Yüksek 14867,83
Açılış
45,4238 Değişim 0,0696 Son veri saati:
Düşük 45,349 Yüksek 45,4186
Açılış
53,2227 Değişim 0,1623 Son veri saati:
Düşük 53,2071 Yüksek 53,3694
Açılış
6.867,3300 Değişim 56,390 Son veri saati:
Düşük 6844,834 Yüksek 6901,224
Açılış
126,2469 Değişim 3,1487 Son veri saati:
Düşük 125,1212 Yüksek 128,2699
Açılış
BİST En Aktif Hisseler