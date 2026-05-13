Almanya’da toptan eşya fiyatları 3 yılın zirvesinde! Enerji maliyetleri enflasyonu tetikliyor

Almanya Federal İstatistik Ofisi (Destatis) tarafından açıklanan verilere göre, bu yükseliş Mart ayındaki yüzde 4,1'lik artışın üzerine çıkarak Şubat 2023'ten bu yana görülen en hızlı fiyat artışı olarak kayıtlara geçti.

Fiyatlardaki bu sert yükselişte özellikle enerji ve hammadde maliyetlerindeki artış etkili oldu. Orta Doğu'daki jeopolitik gerilimlerin enerji piyasaları üzerindeki baskısı, genel fiyat seviyelerini yukarı çeken ana faktörlerden biri olarak öne çıktı.

En dikkat çekici artış ise madeni yağ ve petrol ürünlerinde yaşandı. Bu kalemde yıllık fiyat artışı yüzde 37,3'e ulaşırken, demir dışı metaller ve yarı mamul metal ürünlerinde de yüzde 40'ın üzerinde yükseliş kaydedildi. Buna karşılık gıda grubunda yer alan süt, süt ürünleri, yumurta ve yemeklik yağ fiyatlarında ise yıllık bazda yüzde 7,8'lik bir düşüş görüldü.

Finansal piyasalarda ise Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) enflasyonla mücadele kapsamında yıl sonuna kadar faiz artırımlarına devam edeceği beklentisi güçleniyor. Piyasa fiyatlamaları, ECB'nin mevduat faizini mevcut yüzde 2 seviyesinden yüzde 2,75'e yükseltebileceğine işaret ediyor. Önümüzdeki ay yapılacak olası bir faiz artışına yönelik beklentiler ise yüzde 90 seviyesine kadar çıkmış durumda.

Almanya'nın 10 yıllık devlet tahvili getirisi yüzde 3,10 seviyesinde seyrederken, kısa vadeli 2 yıllık tahvil getirisi yüzde 2,70 civarında bulunuyor. Buna karşın İtalya'nın 10 yıllık tahvil getirisi yüzde 3,83'e gerilerken, Almanya ile olan fark 73,5 baz puana kadar düştü.

Uzmanlar, enerji fiyatlarındaki dalgalanmaların hem üretim maliyetlerini hem de tedarik zinciri üzerinde baskıyı artırarak enflasyonist görünümü güçlendirmeye devam ettiğine dikkat çekiyor.