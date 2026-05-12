ABD ve Japonya arasında yatırım anlaşmasında "hızlı ilerleme" sinyali

ABD Hazine Bakanı Scott Bessent, Japonya ile yürütülen yatırım anlaşması görüşmelerinde "hızlı ve istikrarlı ilerleme" sağlamak istediklerini belirtti.

AA

Oluşturma Tarihi 12 Mayıs 2026 13:54

Bessent, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya hesabından, Japonya'nın Ekonomi, Ticaret ve Sanayi Bakanı Ryosei Akazawa ve Maliye Bakanı Satsuki Katayama ile başkent Tokyo'da yaptığı görüşmeye ilişkin açıklama yaptı.

Kritik mineraller ve tedarik zincirleri ile ilgili konularda iki ülke arasındaki işbirliğine işaret eden Bessent, "ABD-Japonya yatırım anlaşmasında hızlı ve tutarlı ilerleme sağlanması gerektiğini" vurguladı.

Scott Bessent, "Bakan Ryosei Akazawa ile yaptığımız görüşmede, ABD Başkanı Donald Trump'ın 'Amerika Enerji Hakimiyeti' politikası sayesinde ülkenin dünyaya rekor düzeyde enerji ihraç ettiğini belirtmekten memnuniyet duydum." ifadesini kullandı.

Ayrıca, Japonya Maliye Bakanı Satsuki ile yaptığı görüşmede iki ülke arasındaki güçlü ekonomik ortaklığı vurguladığını belirten Bessent, döviz piyasalarındaki istenmeyen ve aşırı dalgalanmalarla mücadele konusunda ekipler arasındaki iletişim ve koordinasyon düzeyinin, istikrarlı ve sağlam bir şekilde devam ettiğini aktardı.

Bessent, görüşmede ABD-Japonya yatırım anlaşması, kritik mineraller konusunda ortak çabalar ve Japonya'nın yatırım denetim mekanizması oluşturma çalışmalarına ABD'nin verdiği desteğin ele alındığını kaydetti.

Haber Girişi Şeyma Yorgancı - Editör

