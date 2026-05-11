CANLI BORSA
Anasayfa Finans Ekonomi Altının kilogram fiyatı 6 milyon 855 bin liraya geriledi

Altının kilogram fiyatı 6 milyon 855 bin liraya geriledi

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogram fiyatı, günün sonunda 6 milyon 855 bin liraya indi.

AA

Oluşturma Tarihi 11 Mayıs 2026 16:47

Son Güncelleme Tarihi 11 Mayıs 2026 16:48

Altın piyasasında en düşük 6 milyon 805 bin lira, en yüksek 6 milyon 930 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günün sonunda yüzde 0,6 düşüşle 6 milyon 855 bin lira oldu.

Standart altının kilogram fiyatı cuma günü 6 milyon 895 bin liradan tamamlamıştı.

KMKTP'de altında toplam işlem hacmi 11 milyar 428 milyon 975 bin 187,27 lira, işlem miktarı ise 1677,57 kilogram oldu.

Tüm metallerde toplam işlem hacmi ise 11 milyar 428 milyon 975 bin 187,27 lira olarak gerçekleşti.

Altın borsasında bugün en fazla işlem yapan kurumlar, Çakmakçı Kıymetli Madenler, Uğuras Kıymetli Madenler, Kuveyt Türk Katılım Bankası, Türkiye Emlak Katılım Bankası ile Dünya Katılım Bankası olarak sıralandı.

Altında bugün gerçekleşen işlemlere ilişkin veriler şöyle:

STANDART TL/KG DOLAR/ONS
Önceki Kapanış 6.895.000,00 4.719,10
En Düşük 6.805.000,00 4.656,65
En Yüksek 6.930.000,00 4.747,50
Kapanış 6.855.000,00 4.697,80
Ağırlıklı Ortalama 6.821.337,77 4.682,73
Toplam İşlem Hacmi (TL) 11.428.975.187,27
Toplam İşlem Miktarı (Kg) 1.677,57
Toplam İşlem Adedi 94

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
Altýn Fiyatlarý
Altýn külçeleri ve grafik
Gümüþ Fiyatlarý
İlginizi Çekebilir
Gelişen piyasalarda savaş ve küresel risklere rağmen güçlü dayanıklılık Gelişen piyasalarda savaş ve küresel risklere rağmen güçlü dayanıklılık 11 Mayıs 2026 08:29
Trump, Çin’i ziyaret edecek: Gündemde tarife artışları var! Trump, Çin'i ziyaret edecek: Gündemde tarife artışları var! 11 Mayıs 2026 07:49
Çin’de üretici fiyatları Orta Doğu savaşıyla yükseldi Çin'de üretici fiyatları Orta Doğu savaşıyla yükseldi 11 Mayıs 2026 07:46
ABD ve Çin, ticaret müzakereleri için Güney Kore’de buluşuyor: Zirve öncesi kritik görüşme... ABD ve Çin, ticaret müzakereleri için Güney Kore’de buluşuyor: Zirve öncesi kritik görüşme... 11 Mayıs 2026 07:45
Asya borsalarında karışık seyir: KOSPI rekor kırarken petrol fiyatları yükseldi Asya borsalarında karışık seyir: KOSPI rekor kırarken petrol fiyatları yükseldi 11 Mayıs 2026 07:42
New York borsası yükselişle açıldı New York borsası yükselişle açıldı 08 Mayıs 2026 16:53
Altının kilogram fiyatı kaç TL oldu? Altının kilogram fiyatı kaç TL oldu? 08 Mayıs 2026 16:47
ABD’de istihdam beklentiyi aştı ABD'de istihdam beklentiyi aştı 08 Mayıs 2026 15:49
Borsa günün ilk yarısında geriledi Borsa günün ilk yarısında geriledi 08 Mayıs 2026 13:18
Güney Kore’den Hürmüz’deki aksamalar nedeniyle gemilere gümrük vergisi muafiyeti Güney Kore'den Hürmüz'deki aksamalar nedeniyle gemilere gümrük vergisi muafiyeti 08 Mayıs 2026 11:34
Küresel piyasalarda gözler ABD’deki tarım dışı istihdam verisinde Küresel piyasalarda gözler ABD'deki tarım dışı istihdam verisinde 08 Mayıs 2026 11:08
Benin’de akaryakıt krizi derinleşiyor: Fiyat artışı halkı yürüme noktasına getirdi Benin’de akaryakıt krizi derinleşiyor: Fiyat artışı halkı yürüme noktasına getirdi 08 Mayıs 2026 10:05
BİST USD EURO ALTIN GÜMÜŞ
15.180,1800 Değişim 213,26 Son veri saati:
Düşük 14991,66 Yüksek 15204,92
Açılış
45,3776 Değişim 0,0622 Son veri saati:
Düşük 45,3245 Yüksek 45,3867
Açılış
53,5218 Değişim 0,1728 Son veri saati:
Düşük 53,3578 Yüksek 53,5306
Açılış
6.922,9350 Değişim 141,988 Son veri saati:
Düşük 6781,43 Yüksek 6923,418
Açılış
125,1983 Değişim 9,8637 Son veri saati:
Düşük 115,4084 Yüksek 125,2721
Açılış
BİST En Aktif Hisseler