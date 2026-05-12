Hürmüz Boğazı krizi küresel piyasaları sarstı: Petrol yükseldi, tahvil faizleri tırmandı

ABD Başkanı Donald Trump’ın, Tahran yönetiminin son barış teklifini reddetmesinin ardından ABD ile İran arasındaki ateşkesi “yaşam destek ünitesine bağlı” sözleriyle değerlendirmesi, küresel piyasalarda tansiyonu yeniden yükseltti.

Oluşturma Tarihi 12 Mayıs 2026 08:49

WSJ'nin konuya yakın kaynaklara dayandırdığı haberine göre, BAE'nin İran'a yönelik askeri operasyonlara katılması savaşın bölgesel boyutunu daha da derinleştirdi. ABD ile İran arasında çatışmaları sona erdirecek bir uzlaşma sağlanamaması ise enerji piyasalarında yeni bir dalgalanmayı beraberinde getirdi.

Hürmüz Boğazı'ndaki sevkiyat sorunlarının devam edeceğine yönelik beklentiler petrol fiyatlarını yukarı taşırken, yükselen enerji maliyetleri küresel enflasyon endişelerini artırdı. ABD ham petrolü pazartesi gününü 98 dolar seviyelerinde tamamlarken, Brent petrolü de yaklaşık yüzde 1 değer kazanarak varil başına 105 doların üzerine çıktı.

Petrol fiyatlarındaki yükseliş tahvil piyasaları üzerinde baskı oluşturdu. ABD'nin 10 yıllık Hazine tahvili getirisi bir baz puan artışla yüzde 4,42 seviyesine yükselirken, önceki seansta görülen altı baz puanlık yükselişin etkisi devam etti. Japonya ve Avustralya tahvillerinde de benzer şekilde satış baskısı görüldü.

Jeopolitik risklerin artmasıyla birlikte yatırımcıların güvenli liman talebi doları destekledi. Dolar, G-10 ülkelerinin para birimlerinin tamamına karşı güç kazanırken, MSCI Asya Pasifik Endeksi gün boyunca dalgalı bir seyir izledi.

Güney Kore'de ise üst düzey bir yetkilinin yapay zeka gelirlerinin vatandaşlarla paylaşılması gerektiğine yönelik açıklamaları sonrası Kospi Endeksi gün içinde yüzde 5,1'e kadar geriledi. Ancak endeks ilerleyen saatlerde kayıplarının önemli bölümünü geri aldı.

Orta Doğu'daki çatışmaların etkisiyle ABD Merkez Bankası'nın (Fed) bu yıl faiz indirimi yapacağına yönelik beklentiler de zayıfladı. Artan petrol fiyatlarının enflasyonu yeniden yukarı çekebileceği endişesi, tahvil getirilerindeki yükselişi destekledi.

Öte yandan çip üreticilerindeki yükseliş ABD borsalarına destek vermeyi sürdürdü. S&P 500 endeksi yeni bir kapanış rekoru kırarken, Nasdaq 100 günü yüzde 0,3 yükselişle tamamladı. Ancak endeks hisselerinin büyük kısmında değer kaybı yaşandı. Bu sabah TSİ 08.11 itibarıyla ABD vadeli endekslerinde yaklaşık yüzde 0,2, Avrupa vadeli endekslerinde ise yüzde 0,5'i aşan düşüşler görüldü.

Haber Girişi Deniz Dalgıç - Editör

