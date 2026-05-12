Borsa günün ilk yarısında geriledi

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,97 değer kaybederek 14.986,70 puana düştü.

Oluşturma Tarihi 12 Mayıs 2026 13:21

Günün ilk yarısında düşüş eğiliminde hareket eden BIST 100 endeksi, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 146,84 puan ve yüzde 0,97 düşüşle 14.986,70 puana indi.

Toplam işlem hacmi 102,4 milyar lira oldu. Bankacılık endeksi yüzde 1,28, holding endeksi yüzde 0,99 değer kaybetti.

Sektör endekslerinden en çok yükselen yüzde 2,04 ile ticaret, en fazla kaybeden ise yüzde 4,04 ile finansal kiralama faktoring oldu.

Küresel piyasalar, ABD ve İran arasında kalıcı bir barış sağlanacağına yönelik iyimserliğin azalmasıyla karışık seyrederken gözler bugün ABD'de açıklanacak enflasyon verisine çevrildi.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi ise dün gördüğü rekor seviyelerin ardından gelen kar satışlarıyla birlikte günün ilk yarısını negatif seyirle tamamladı.

Analistler, günün geri kalanında ABD'de enflasyon verisi ile Orta Doğu'daki gelişmelere ilişkin haber akışının takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 14.900 ve 14.800 puanın destek, 15.100 ve 15.200 puanın direnç konumunda olduğunu ifade etti.

Haber Girişi Şeyma Yorgancı - Editör

