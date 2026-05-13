Avro Bölgesi'nde sanayi üretimi yükseldi

Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat), Avrupa Birliği (AB) ve Avro Bölgesi'nin mart ayına ilişkin mevsimsellikten arındırılmış sanayi üretimi verilerini açıkladı.

Buna göre, Avro Bölgesi'nde sanayi üretimi martta bir önceki aya göre yüzde 0,2 artarken geçen yılın aynı ayına göre yüzde 2,1 düşüş gösterdi.

Piyasa beklentileri, Avro Bölgesi'nde mart ayında sanayi üretiminin aylık bazda yüzde 0,3 artacağı, yıllık bazda yüzde 1,7 düşeceği yönündeydi.

AB'de de sanayi üretimi martta aylık bazda yüzde 0,8 yükselirken yıllık bazda yüzde 1 azaldı.

Martta, AB ülkeleri arasında aylık bazda sanayi üretiminde en fazla artış yüzde 8,4 ile Danimarka'da, yüzde 5,8 ile Bulgaristan'da ve yüzde 5,4 ile Polonya'da görüldü.

En fazla düşüş ise yüzde 3 ile Belçika'da, yüzde 2,6 ile Estonya'da ve yüzde 1,9 ile İsveç'te kaydedildi.

Sanayi üretiminde yıllık bazda en fazla artış yüzde 16,8 ile Danimarka'da, yüzde 9,5 ile Letonya'da ve yüzde 8,4 ile Yunanistan'da gerçekleşti.

En fazla düşüş yüzde 19,4 ile İrlanda'da, yüzde 5,7 ile Lüksemburg'da ve yüzde 3,6 ile Malta'da belirlendi.