Anasayfa Finans Ekonomi Çin, ABD'nin yaptırım kararına tepki gösterdi

Çin, ABD'nin yaptırım kararına tepki gösterdi

Pekin yönetimi, ABD'nin, İran'ın Çin'e petrol satışına aracılık ettikleri gerekçesiyle Hong Kong merkezli 4 şirkete yaptırım kararına karşı çıktığını bildirdi.

AA

Oluşturma Tarihi 12 Mayıs 2026 15:09

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Guo Ciakun, Pekin'de düzenlenen olağan basın toplantısında, konuya ilişkin açıklama yaptı.

Çin'in uluslararası hukukta bir temeli olmayan ve Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin (BMGK) yetki vermediği tek taraflı yaptırımlara karşı olduğunu ifade eden Sözcü Guo, Çinli şirketlerin meşru haklarını ve çıkarlarını koruyacaklarını belirtti.

ABD Hazine Bakanlığına bağlı Yabancı Varlıkları Kontrol Ofisi, 11 Mayıs'ta İran Devrim Muhafızlarının Çin'e petrol satışına aracılık ettikleri gerekçesiyle 3 şahıs ve 9 şirketi yaptırım listesine almıştı.

Yaptırım uygulanan şirketler arasında, Çin'in Hong Kong Özel İdari Bölgesi'nde kayıtlı Hong Kong Blue Ocean, Hong Kong Sanmu, Jiandi HK ve Max Honor International Trade de yer almıştı.

Söz konusu şirketlerin İran petrolünün deniz aşırı satışı için paravan işlevi gördükleri, satın aldıkları büyük miktarda petrolü, İran'ın "gölge filosu" olarak iddia edilen yaptırım altındaki tankerle Çin'e taşıdıkları iddia edilmişti.

Yaptırım kararının, ABD Başkanı Donald Trump'ın bu hafta Çin'e yapacağı ziyaretin öncesine denk gelmesi dikkati çekti. Trump, 13-15 Mayıs tarihlerinde Çin'i ziyaret edecek.

Haber Girişi Şeyma Yorgancı - Editör

