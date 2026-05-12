ABD'de nisan ayı enflasyonu belli oldu

ABD'de Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), nisanda aylık yüzde 0,6 ile beklentiler dahilinde, yıllık yüzde 3,8 ile beklentilerin üzerinde arttı

Oluşturma Tarihi 12 Mayıs 2026 15:37

Son Güncelleme Tarihi 12 Mayıs 2026 16:02

ABD Çalışma Bakanlığı, nisan ayına ilişkin tüketici enflasyonu verilerini açıkladı.

Buna göre, Amerikalı tüketicilerin yaşam maliyeti nisanda bir önceki aya kıyasla yüzde 0,6 ile beklentilere paralel yükseldi. TÜFE, martta aylık bazda yüzde 0,9 artmıştı.

TÜFE, nisanda yıllık bazda ise yüzde 3,8 artış kaydetti. Piyasa beklentileri TÜFE'nin yüzde 3,7 artması yönündeydi. Yıllık bazda Mayıs 2023'ten bu yana en yüksek seviyesine ulaşan enflasyon, martta yüzde 3,3 olarak kaydedilmişti.

ENERJİ FİYATLARINDAKİ ARTIŞ ÖNE ÇIKTI

Nisanda bir önceki aya göre yüzde 3,8 yükselen enerji endeksi, aylık TÜFE artışının yüzde 40'tan fazlasını oluşturdu. Enerji maliyetleri yıllık bazda da yüzde 17,9 yükseldi. Benzin maliyetlerinde nisanda aylık yüzde 5,4 ve yıllık yüzde 28,4 artış dikkati çekti.

Barınma maliyetleri de aynı dönemde aylık bazda yüzde 0,6, yıllık bazda yüzde 3,3 arttı.

Gıda endeksi ise bir önceki aya göre yüzde 0,5, yıllık bazda yüzde 3,2 yükseldi.

ÇEKİRDEK ENFLASYON BEKLENTİLERİ AŞTI

Değişken enerji ve gıda fiyatlarını içermeyen çekirdek TÜFE ise nisanda aylık yüzde 0,4 ve yıllık yüzde 2,8 arttı.

Çekirdek enflasyon yıllık bazda geçen yıl eylül ayından bu yana en yüksek seviyesini gördü.

Piyasa beklentileri çekirdek enflasyonun aylık yüzde 0,3, yıllık yüzde 2,7 olması yönündeydi. Çekirdek TÜFE martta aylık yüzde 0,2 ve yıllık yüzde 2,6 artmıştı.

