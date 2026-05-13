IEA, petrol arz kaybı tahminini günlük 3,6 milyar olarak güncelledi

Rapora göre 2026 yılına ilişkin petrol arz kaybı tahmini, önceki öngörülerin oldukça üzerine çıkarak günlük 1,5 milyon varilden 3,6 milyon varile yükseltildi. Talep tarafında da benzer bir artış dikkat çekti; 2026 yılı için petrol talep kaybı tahmini günlük 80 bin varilden 420 bin varile çıkarıldı.

Değerlendirmelerde, Şubat ayından bu yana toplam günlük petrol arz kaybının 12,8 milyon varil seviyesine ulaştığı belirtildi. IEA ayrıca 2026 yılında petrol arzının, talebin günlük 1,78 milyon varil gerisinde kalabileceğini öngördü. Raporda, İran kaynaklı etkiler nedeniyle petrol stoklarında da tarihi düzeyde düşüşler yaşandığına yer verildi.