Bakır fiyatlarında kar satışı: Ralli sonrası emtia piyasalarında geri çekilme!

Bakır fiyatları, son dönemdeki güçlü yükselişin ardından yatırımcıların kâr realizasyonuna yönelmesiyle gerileme kaydetti. Küresel emtia piyasalarında özellikle dolardaki güçlenme ve veri etkisi fiyatlamalarda baskı yarattı.

Oluşturma Tarihi 14 Mayıs 2026 08:56

Londra Metal Borsası'nda (LME) 3 ay vadeli bakır fiyatı yüzde 1,61 düşüşle ton başına 13.925 dolar seviyesine inerken, Şanghay Vadeli İşlemler Borsası'nda bakır kontratları yüzde 0,88 gerileyerek 107.160 yuan/ton seviyesine çekildi.

Son dönemde bakırdaki yükseliş; maden arzına yönelik endişeler, düşük stok seviyeleri ve Çin kaynaklı güçlü talep beklentileriyle desteklenmişti. Ancak ABD'de beklenenden yüksek gelen enflasyon verilerinin doları güçlendirmesi, dolar bazlı emtia talebi üzerinde baskı oluşturdu.

Nikel fiyatlarında da benzer bir düşüş eğilimi görüldü. Şanghay'da nikel yüzde 0,78 gerileyerek 145.010 yuan/tona inerken, Londra piyasasında yüzde 1,57 düşüşle 18.875 dolar seviyesine indi. Endonezya'da faaliyet gösteren Çin Ticaret Odası'nın artan üretim maliyetlerine ilişkin uyarıları da piyasaların odağında yer aldı.

Çinko ise genel düşüş eğilimine karşın pozitif ayrıştı. Londra'da çinko fiyatı yüzde 0,64, Şanghay'da ise yüzde 0,42 yükseldi. Peru'daki Nexa Resources'a ait Cajamarquilla çinko izabe tesisinde çıkan yangının kontrol altına alınması fiyatlamalarda etkili oldu.

Diğer metallerde ise karışık bir görünüm hâkimdi. Alüminyum Londra'da yüzde 0,71, Şanghay'da yüzde 0,12 gerilerken; kurşun Londra'da yüzde 0,25 düşüş, Şanghay'da ise yüzde 0,18 artış kaydetti. Kalay tarafında ise daha belirgin bir zayıflama görüldü; Londra'da yüzde 2,58, Şanghay'da yüzde 0,97 değer kaybı yaşandı.

Haber Girişi Deniz Dalgıç - Editör

