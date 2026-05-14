Borsada dikkat çeken hareket: 7 hissede...

Borsa İstanbul'da işlem gören BIST 100 endeksi, 13 Mayıs tarihli işlemlerde satıcılı bir görünüm sergileyerek günü yüzde 1,23 kayıpla kapattı. Endeks, seans sonunda 14.598 puan seviyesine geriledi.

Piyasadaki negatif seyre rağmen bazı hisselerde kurumsal işlemler öne çıktı.

7 HİSSEDE ÖZEL EMİR KULLANILDI

İşlem gününde DSTKF, FROTO, ISCTR, KONTR, KTLEV, RGYAS ve THYAO hisselerinde özel emir yöntemiyle işlemler yapıldığı bildirildi.

Özellikle endeksin değer kaybettiği bir günde bu hisselerde gerçekleşen işlemler yatırımcıların dikkatini çekti.

ÖZEL EMİR İŞLEMİ NE ANLAMA GELİYOR?

Özel emir işlemi, bir hisse senedinde o an oluşan piyasa fiyatlarından bağımsız şekilde, alıcı ve satıcının karşılıklı anlaşmasıyla belirlenen fiyat üzerinden gerçekleştirilen işlem türü olarak tanımlanıyor.

Bu işlemlerde, karşı yatırım kuruluşu seçilerek nominal tutar, fiyat veya getiri oranı, valör tarihi ve sermaye piyasası aracı sisteme giriliyor.

Sisteme iletilen özel emir yalnızca işlem yapılması planlanan karşı yatırım kuruluşu tarafından görüntülenebiliyor.

KAP BİLDİRİMİ OLMAYINCA TARAFLAR BİLİNMİYOR

Yüksek tutarlı bazı özel emir işlemlerinin ardından alıcı ve satıcı taraflar, pay alım satımına ilişkin detayları Kamuyu Aydınlatma Platformu üzerinden kamuoyuyla paylaşabiliyor.

Ancak bildirim yapılmayan durumlarda işlemin hangi taraflar arasında gerçekleştiğinin tespit edilmesi mümkün olmuyor.