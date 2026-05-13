CANLI BORSA
Anasayfa Finans Altın Altının kilogram fiyatı düştü

Altının kilogram fiyatı düştü

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogram fiyatı, günün sonunda geriledi.

AA

Oluşturma Tarihi 13 Mayıs 2026 16:54

Altın piyasasında en düşük 6 milyon 821 bin 100 lira, en yüksek 6 milyon 885 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günün sonunda yüzde 0,5 düşüşle 6 milyon 828 bin 400 lira oldu.

Standart altının kilogram fiyatı dün günü 6 milyon 865 bin liradan tamamlamıştı.

KMKTP'de altında toplam işlem hacmi 7 milyar 630 milyon 584 bin 274,67 lira, işlem miktarı ise 1114,12 kilogram oldu.

Tüm metallerde toplam işlem hacmi ise 7 milyar 930 milyon 494 bin 363,14 lira olarak gerçekleşti.

Altın borsasında bugün en fazla işlem yapan kurumlar, NMGlobal Kıymetli Madenler, Türkiye İş Bankası, Uğuras Kıymetli Madenler, Kuveyt Türk Katılım Bankası ile Çakmakçı Kıymetli Madenler olarak sıralandı.

Altında bugün gerçekleşen işlemlere ilişkin veriler şöyle:

STANDART TL/KG DOLAR/ONS
Önceki Kapanış 6.865.000,00 4.706,00
En Düşük 6.821.100,00 4.687,75
En Yüksek 6.885.000,00 4.711,75
Kapanış 6.828.400,00 4.699,00
Ağırlıklı Ortalama 6.859.339,87 4.698,63
Toplam İşlem Hacmi (TL) 7.630.584.274,67
Toplam İşlem Miktarı (Kg) 1.114,12
Toplam İşlem Adedi 82

Haber Girişi Şeyma Yorgancı - Editör

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
Altýn Fiyatlarý
Altýn külçeleri ve grafik
Gümüþ Fiyatlarý
İlginizi Çekebilir
Morgan Stanley’den petrol ve Fed senaryoları: En kötü senaryoda... Morgan Stanley’den petrol ve Fed senaryoları: En kötü senaryoda... 13 Mayıs 2026 10:01
Asya borsaları, Hong Kong hariç pozitif seyrediyor Asya borsaları, Hong Kong hariç pozitif seyrediyor 13 Mayıs 2026 09:54
Morgan Stanley, Çin’in 2026 büyüme tahminini yükseltti Morgan Stanley, Çin'in 2026 büyüme tahminini yükseltti 13 Mayıs 2026 09:44
VİOP’ta endeks kontratı güne yükselişle başladı VİOP'ta endeks kontratı güne yükselişle başladı 13 Mayıs 2026 09:38
Küresel piyasalar yön arayışında! Küresel piyasalar yön arayışında! 13 Mayıs 2026 09:18
Asya borsaları ABD enflasyon verileri ve enerji fiyatlarıyla geriledi Asya borsaları ABD enflasyon verileri ve enerji fiyatlarıyla geriledi 13 Mayıs 2026 09:15
Hindistan altın ve gümüş ithalat vergisini yüzde 15’e çıkardı Hindistan altın ve gümüş ithalat vergisini yüzde 15’e çıkardı 13 Mayıs 2026 09:12
ABD ham petrol stoklarında düşüş serisi sürüyor ABD ham petrol stoklarında düşüş serisi sürüyor 13 Mayıs 2026 09:08
Fransa’da işsizlik son 5 yılın en yüksek seviyesine çıktı Fransa’da işsizlik son 5 yılın en yüksek seviyesine çıktı 13 Mayıs 2026 09:04
Altının kilogram fiyatı yükseldi Altının kilogram fiyatı yükseldi 12 Mayıs 2026 16:48
ABD’de nisan ayı enflasyonu belli oldu ABD’de nisan ayı enflasyonu belli oldu 12 Mayıs 2026 15:37
Çin, ABD’nin yaptırım kararına tepki gösterdi Çin, ABD'nin yaptırım kararına tepki gösterdi 12 Mayıs 2026 15:09
BİST USD EURO ALTIN GÜMÜŞ
14.587,8200 Değişim 301,60 Son veri saati:
Düşük 14566,23 Yüksek 14867,83
Açılış
45,4188 Değişim 0,0725 Son veri saati:
Düşük 45,349 Yüksek 45,4215
Açılış
53,2407 Değişim 0,2065 Son veri saati:
Düşük 53,1629 Yüksek 53,3694
Açılış
6.826,5290 Değişim 75,732 Son veri saati:
Düşük 6825,492 Yüksek 6901,224
Açılış
126,4351 Değişim 3,1487 Son veri saati:
Düşük 125,1212 Yüksek 128,2699
Açılış
BİST En Aktif Hisseler