Altının kilogram fiyatı düştü

Altın piyasasında en düşük 6 milyon 821 bin 100 lira, en yüksek 6 milyon 885 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günün sonunda yüzde 0,5 düşüşle 6 milyon 828 bin 400 lira oldu.

Standart altının kilogram fiyatı dün günü 6 milyon 865 bin liradan tamamlamıştı.

KMKTP'de altında toplam işlem hacmi 7 milyar 630 milyon 584 bin 274,67 lira, işlem miktarı ise 1114,12 kilogram oldu.

Tüm metallerde toplam işlem hacmi ise 7 milyar 930 milyon 494 bin 363,14 lira olarak gerçekleşti.

Altın borsasında bugün en fazla işlem yapan kurumlar, NMGlobal Kıymetli Madenler, Türkiye İş Bankası, Uğuras Kıymetli Madenler, Kuveyt Türk Katılım Bankası ile Çakmakçı Kıymetli Madenler olarak sıralandı.

Altında bugün gerçekleşen işlemlere ilişkin veriler şöyle:

STANDART TL/KG DOLAR/ONS Önceki Kapanış 6.865.000,00 4.706,00 En Düşük 6.821.100,00 4.687,75 En Yüksek 6.885.000,00 4.711,75 Kapanış 6.828.400,00 4.699,00 Ağırlıklı Ortalama 6.859.339,87 4.698,63 Toplam İşlem Hacmi (TL) 7.630.584.274,67 Toplam İşlem Miktarı (Kg) 1.114,12 Toplam İşlem Adedi 82