ABD ham petrol stoklarında düşüş serisi sürüyor

ABD'de ham petrol stoklarındaki gerileme dördüncü haftada da devam etti. Amerikan Petrol Enstitüsü'nün (API) açıkladığı verilere göre, 8 Mayıs haftasında ülkedeki ham petrol stokları 2,2 milyon varil azaldı.

Piyasalarda, önceki hafta 8,1 milyon varillik sert düşüşün ardından stokların yaklaşık 1,65 milyon varil gerilemesi bekleniyordu. Açıklanan veriler, düşüşün beklentilerin üzerinde gerçekleştiğini ortaya koydu.

Aynı dönemde benzin stoklarında 502 bin varillik artış yaşanırken, rafine petrol ürünleri stoklarının ise 320 bin varil azaldığı bildirildi. Veriler, ABD enerji piyasasında arz-talep dengesine ilişkin yakından takip edilen göstergeler arasında yer alıyor.