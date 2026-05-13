CANLI BORSA
Anasayfa Finans Ekonomi ABD ham petrol stoklarında düşüş serisi sürüyor

ABD ham petrol stoklarında düşüş serisi sürüyor

Amerikan Petrol Enstitüsü’nün (API) açıkladığı verilere göre, 8 Mayıs haftasında ülkedeki ham petrol stokları 2,2 milyon varil azaldı.

Oluşturma Tarihi 13 Mayıs 2026 09:08

ABD'de ham petrol stoklarındaki gerileme dördüncü haftada da devam etti. Amerikan Petrol Enstitüsü'nün (API) açıkladığı verilere göre, 8 Mayıs haftasında ülkedeki ham petrol stokları 2,2 milyon varil azaldı.

Piyasalarda, önceki hafta 8,1 milyon varillik sert düşüşün ardından stokların yaklaşık 1,65 milyon varil gerilemesi bekleniyordu. Açıklanan veriler, düşüşün beklentilerin üzerinde gerçekleştiğini ortaya koydu.

Aynı dönemde benzin stoklarında 502 bin varillik artış yaşanırken, rafine petrol ürünleri stoklarının ise 320 bin varil azaldığı bildirildi. Veriler, ABD enerji piyasasında arz-talep dengesine ilişkin yakından takip edilen göstergeler arasında yer alıyor.

Haber Girişi Deniz Dalgıç - Editör

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
Altýn Fiyatlarý
Altýn külçeleri ve grafik
Gümüþ Fiyatlarý
İlginizi Çekebilir
Avrupa borsaları negatif seyrediyor Avrupa borsaları negatif seyrediyor 12 Mayıs 2026 10:38
Asya borsaları negatif seyrediyor Asya borsaları negatif seyrediyor 12 Mayıs 2026 10:12
Borsa yeni güne yükselişle başladı Borsa yeni güne yükselişle başladı 12 Mayıs 2026 10:11
VİOP’ta endeks kontratı güne düşüşle başladı VİOP'ta endeks kontratı güne düşüşle başladı 12 Mayıs 2026 09:34
Bakır fiyatlarında yükseliş! Çin talebi ve Peru endişeleri piyasayı hareketlendirdi Bakır fiyatlarında yükseliş! Çin talebi ve Peru endişeleri piyasayı hareketlendirdi 12 Mayıs 2026 09:08
Aramco uyardı: Kaybedilen 1 milyar varil petrolün etkisi kolay atlatılamayacak Aramco uyardı: Kaybedilen 1 milyar varil petrolün etkisi kolay atlatılamayacak 12 Mayıs 2026 09:05
Trump’tan benzin vergisini askıya alma planı Trump'tan benzin vergisini askıya alma planı 12 Mayıs 2026 09:03
Suudi Arabistan’ın Çin’e petrol sevkiyatında büyük düşüş: Hürmüz krizi ihracatı vurdu Suudi Arabistan’ın Çin’e petrol sevkiyatında büyük düşüş: Hürmüz krizi ihracatı vurdu 12 Mayıs 2026 09:01
ABD Senatosu’ndan Kevin Warsh için kritik adım: Fed başkanlığı oylaması bu hafta ABD Senatosu’ndan Kevin Warsh için kritik adım: Fed başkanlığı oylaması bu hafta 12 Mayıs 2026 08:59
ABD’den İran petrolünün Çin’e satışına ilişkin 12 kişi ve kuruluşa yaptırım ABD'den İran petrolünün Çin'e satışına ilişkin 12 kişi ve kuruluşa yaptırım 12 Mayıs 2026 08:52
Hürmüz Boğazı krizi küresel piyasaları sarstı: Petrol yükseldi, tahvil faizleri tırmandı Hürmüz Boğazı krizi küresel piyasaları sarstı: Petrol yükseldi, tahvil faizleri tırmandı 12 Mayıs 2026 08:49
Altının kilogram fiyatı 6 milyon 855 bin liraya geriledi Altının kilogram fiyatı 6 milyon 855 bin liraya geriledi 11 Mayıs 2026 16:47
BİST USD EURO ALTIN GÜMÜŞ
14.779,9300 Değişim 365,93 Son veri saati:
Düşük 14775,45 Yüksek 15141,38
Açılış
45,4191 Değişim 0,0696 Son veri saati:
Düşük 45,349 Yüksek 45,4186
Açılış
53,3327 Değişim 0,0977 Son veri saati:
Düşük 53,2717 Yüksek 53,3694
Açılış
6.861,6680 Değişim 56,390 Son veri saati:
Düşük 6844,834 Yüksek 6901,224
Açılış
125,8609 Değişim 3,1487 Son veri saati:
Düşük 125,1212 Yüksek 128,2699
Açılış
BİST En Aktif Hisseler