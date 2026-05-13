CANLI BORSA
Anasayfa Finans Ekonomi ABD-Çin ticaret görüşmeleri Seul’de yeniden başladı: Trump’ın Çin ziyareti öncesi kritik temas!

ABD-Çin ticaret görüşmeleri Seul’de yeniden başladı: Trump’ın Çin ziyareti öncesi kritik temas!

ABD ve Çin heyetleri, Başkan Donald Trump'ın Çin'e yapacağı ziyaret öncesinde ekonomi ve ticaret müzakerelerinin yeni turu için Güney Kore'nin başkenti Seul'de bir araya geldi.

AA

Oluşturma Tarihi 13 Mayıs 2026 14:30

Çin Ticaret Bakanlığından yapılan açıklamada, Başbakan Yardımcısı Hı Lifıng'ın ekonomi ve ticaret istişareleri için ABD Hazine Bakanı Scott Bessent ile Güney Kore'de bir araya geldiği belirtildi.

Açıklamada, tarafların, iki ülke liderinin karşılıklı saygı, barış içinde bir arada ve kazan-kazan işbirliği ilkelerine bağlı kalmaya yönelik vardıkları mutabakat doğrultusunda, karşılıklı kaygı konusu olan ekonomi ticaret sorunlarını çözmek ve pragmatik işbirliğini geliştirmek için samimi, derin ve yapıcı temaslarda bulunduğu kaydedildi.

Çin basınındaki haberlerde, iki ülke heyetlerinin Seul'de, Incheon Uluslararası Havalimanı'nda görüştüğü, heyetlerin görüşme sonrası basına açıklama yapmadan ayrıldığı aktarıldı.

TRUMP'IN ZİYARETİ ÖNCESİNE DENK GELDİ

Tarafların geçen yıl karşılıklı gümrük tarife artışlarıyla tırmanan ticaret gerilimi ve diğer ekonomik anlaşmazlıkların çözümü için yürüttüğü müzakerelerin yeni turu, Trump'ın Çin ziyaretinin hemen öncesinde yapıldı.

Trump'ın daha önce 31 Mart-2 Nisan'da yapılacağı duyurulan Çin ziyareti, İran'daki savaşla ilgilenmek üzere ülkesinde bulunması gerektiği gerekçesiyle bugüne ertelenmişti.

ABD-ÇİN EKONOMİ VE TİCARET MÜZAKERELERİ

ABD ile Çin arasındaki ilişkiler, Trump'ın ikinci iktidar döneminde bir tarafta Washington yönetiminin tarife artışları ve teknoloji alanındaki kısıtlamaları diğer tarafta Çin'in küresel tedarikin büyük bölümünü karşıladığı nadir toprak elementlerinin kontrolüne yönelik attığı adımlarla genişleyen bir dizi anlaşmazlıkta düğümlenmişti.

İki ülke heyetleri, müzakereler yürütmek üzere geçen yıl mayısta İsviçre'nin Cenevre kentinde, haziranda İngiltere'nin başkenti Londra'da, temmuzda İsveç'in başkenti Stockholm'de, eylülde İspanya'nın başkenti Madrid'de, ekimde Malezya'nın başkenti Kuala Lumpur'da ve bu yıl martta Fransa'nın başkenti Paris'te bir araya gelmişti.

Müzakerelerde karşılıklı tarife artışlarını 90 günlük periyotlarla iki kez askıya alan taraflar, beşinci tur müzakerelerin sonunda ekonomik anlaşmazlıkların çözümüne dair geçici mutabakat çerçevesi üzerinde uzlaşmaya vardıklarını duyurmuştu.

GEÇİCİ MUTABAKAT

ABD Başkanı Donald Trump ile Çin Devlet Başkanı Şi Cinping'in 30 Ekim 2025'te Güney Kore'nin Busan şehrinde yaptığı görüşmenin ardından verilen olumlu mesajlarla taraflar anlaşmazlık konularında geçici uzlaşmaya varmıştı.

Görüşmede, iki ülke, "karşılıklı tarifeler" kapsamında birbirlerine getirdikleri yüzde 24 ek tarifeyi 10 Kasım'dan itibaren bir yıl erteleme konusunda anlaştıklarını duyurmuştu.

Çin tarafı, fentanil ve öncül maddelerinin ihracatının kontrolü konusunda gerekli adımları atmayı taahhüt ederken, ABD tarafı da bu alandaki tedbirlerinin yetersizliği gerekçesiyle Çin'e getirilen yüzde 20 ek gümrük tarifesini yüzde 10'a düşüreceğini bildirmişti.

Washington yönetimi 29 Eylül'de, ihracat kontrolü uyguladığı varlık listesindeki yabancı şirketlerin yüzde 50'yi aşan pay sahibi olduğu ortaklıkları da kapsayan kuralın yürürlüğe girmesini bir yıl ertelemiş, buna karşılık Çin tarafı da nadir toprak elementlerinin ihracatının kontrolüne ilişkin 9 Ekim'de aldığı tedbirlerin uygulanmasını bir yıl ertelemeyi kabul etmişti.

ABD, Çin'in denizcilik, lojistik ve gemicilik sektörlerine başlattığı 301. madde soruşturması sonunda, ülkesinin limanlarını kullanan Çin gemilerine ton başına ek liman ücreti getirilmesine ilişkin kararı, Çin de buna misilleme olarak aldığı tedbirleri bir yıl erteleyeceğini duyurmuştu.

Haber Girişi Deniz Dalgıç - Editör

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
Altýn Fiyatlarý
Altýn külçeleri ve grafik
Gümüþ Fiyatlarý
İlginizi Çekebilir
Asya borsaları ABD enflasyon verileri ve enerji fiyatlarıyla geriledi Asya borsaları ABD enflasyon verileri ve enerji fiyatlarıyla geriledi 13 Mayıs 2026 09:15
Hindistan altın ve gümüş ithalat vergisini yüzde 15’e çıkardı Hindistan altın ve gümüş ithalat vergisini yüzde 15’e çıkardı 13 Mayıs 2026 09:12
ABD ham petrol stoklarında düşüş serisi sürüyor ABD ham petrol stoklarında düşüş serisi sürüyor 13 Mayıs 2026 09:08
Fransa’da işsizlik son 5 yılın en yüksek seviyesine çıktı Fransa’da işsizlik son 5 yılın en yüksek seviyesine çıktı 13 Mayıs 2026 09:04
Altının kilogram fiyatı yükseldi Altının kilogram fiyatı yükseldi 12 Mayıs 2026 16:48
ABD’de nisan ayı enflasyonu belli oldu ABD’de nisan ayı enflasyonu belli oldu 12 Mayıs 2026 15:37
Çin, ABD’nin yaptırım kararına tepki gösterdi Çin, ABD'nin yaptırım kararına tepki gösterdi 12 Mayıs 2026 15:09
ABD ve Japonya arasında yatırım anlaşmasında hızlı ilerleme sinyali ABD ve Japonya arasında yatırım anlaşmasında "hızlı ilerleme" sinyali 12 Mayıs 2026 13:54
Rusya’dan büyüme tahminlerinde revizyon: 2026 beklentisi düştü Rusya’dan büyüme tahminlerinde revizyon: 2026 beklentisi düştü 12 Mayıs 2026 13:31
Almanya’da yatırımcı güveni beklentileri aştı Almanya'da yatırımcı güveni beklentileri aştı 12 Mayıs 2026 13:24
Borsa günün ilk yarısında geriledi Borsa günün ilk yarısında geriledi 12 Mayıs 2026 13:21
ECB Üyesi Nagel’den faiz mesajı: Enflasyon riski artarsa müdahale kaçınılmaz ECB Üyesi Nagel’den faiz mesajı: Enflasyon riski artarsa müdahale kaçınılmaz 12 Mayıs 2026 13:14
BİST USD EURO ALTIN GÜMÜŞ
14.661,8500 Değişim 240,53 Son veri saati:
Düşük 14627,3 Yüksek 14867,83
Açılış
45,4229 Değişim 0,0696 Son veri saati:
Düşük 45,349 Yüksek 45,4186
Açılış
53,2515 Değişim 0,2065 Son veri saati:
Düşük 53,1629 Yüksek 53,3694
Açılış
6.861,7370 Değişim 58,059 Son veri saati:
Düşük 6843,165 Yüksek 6901,224
Açılış
127,2101 Değişim 3,1487 Son veri saati:
Düşük 125,1212 Yüksek 128,2699
Açılış
BİST En Aktif Hisseler