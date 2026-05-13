Anasayfa Finans Ekonomi İran'dan Hürmüz Boğazı mesajı: "Ekonomik gücümüzü ikiye katlayacak"

İran’dan Hürmüz Boğazı mesajı: “Ekonomik gücümüzü ikiye katlayacak”

İran Ordu Sözcüsü Muhammed Ekremi Niya, Hürmüz Boğazı’nın ekonomik getirisine ilişkin, "Hürmüz Boğazı’nın kontrolü, petrol gelirlerimizin iki katı seviyesinde ekonomik getiri sağlayacak." dedi.

Oluşturma Tarihi 13 Mayıs 2026 15:51

Ordu sözcüsü Ekremi Niya, İran'ın doğusundaki Rezevi Horasan eyaletinde, ABD ve İsrail saldırılarında hayatını kaybeden İran Eski Genelkurmay Başkanı Abdurrahim Musevi'yi anma töreninde konuştu.

Ekremi Niya, Hürmüz Boğazı'nın ekonomik getirisine dair, "Hürmüz Boğazı'nın kontrolü, petrol gelirlerimizin iki katı seviyesinde ekonomik getiri sağlayacak. Buradaki denetimimiz dış politikadaki gücümüzü de artıracak." ifadelerini kullandı.

Devrim Muhafızları Ordusu'nun Hürmüz Boğazı'nın batısını, İran Ordusu Deniz Kuvvetleri'nin de doğusunu kontrol ettiğini söyleyen Ekremi Niya, İran halkının ABD'yi bölgeden çıkardığını öne sürdü.

Şeyma Yorgancı - Editör

