VİOP'ta endeks kontratı güne yükselişle başladı

Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) BIST 30 endeksine dayalı haziran vadeli kontrat güne 0,47 yükselişle 17.314,00 puandan başladı.

Oluşturma Tarihi 14 Mayıs 2026 09:31

Dün satış ağırlıklı seyreden haziran vadeli endeks kontratı, normal seansı yüzde 1,39 azalışla 17.233,00 puandan tamamladı. Endeks kontratı akşam seansında ise yükselişe geçerek yüzde 0,38 artışla 17.300,00 puandan kapandı.

Haziran vadeli endeks kontratı, bugün açılış seansında önceki normal seans kapanışının yüzde 0,47 üzerinde 17.314,00 seviyesinden işlem görüyor.

Küresel piyasalarda, ABD'de Üretici Fiyat Endeksi'nin (ÜFE) beklentilerin üzerinde gerçekleşmesine karşın, teknoloji hisselerindeki yükselişlerin etkisiyle risk iştahı artarken, gözler ABD Başkanı Donald Trump ve Çin Devlet Başkanı Şi Cinping arasında bugün gerçekleşecek görüşmeye çevrildi.

Analistler, bugün yurt içinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) enflasyon raporu, haftalık para ve banka istatistikleri ve konut satışlarının, yurt dışında ise İngiltere'de büyüme, ABD'de haftalık işsizlik maaşı başvuruları ve perakende satışların takip edileceğini belirterek, teknik açıdan endeks kontratında 17.700 ve 17.800 puanın direnç, 17.250 ve 17.200 puanın destek konumunda olduğunu bildirdi.

Haber Girişi Deniz Dalgıç - Editör

