Küresel piyasalarda gözler Trump–Şi zirvesinde: Teknoloji hisseleri rekor seviyelerde!

Küresel finans piyasalarında tüm dikkatler, ABD Başkanı Donald Trump ile Çin Devlet Başkanı Şi Jinping arasında gerçekleşen görüşmeden çıkacak mesajlara çevrildi. Trump’ın, Şi’ye ABD-Çin ilişkilerinin “her zamankinden daha güçlü” olacağı yönünde mesaj verdiği aktarıldı.

Oluşturma Tarihi 14 Mayıs 2026 08:48

ABD'de beklentilerin üzerinde gelen üretici enflasyonu verilerine rağmen teknoloji hisselerindeki güçlü performans, borsaları yeni zirvelere taşıdı. S&P 500 endeksi yüzde 0,6 artışla 7.444 puan seviyesinden rekor kapanış yaparken, Nasdaq 100 endeksi yüzde 1 yükseldi. Nvidia, Tesla ve Apple gibi büyük teknoloji şirketlerinin yöneticilerinin Trump'ın Çin heyetiyle birlikte hareket etmesi dikkat çekti ve yükselişe büyük teknoloji hisseleri öncülük etti.

Petrol fiyatlarındaki gerileme de piyasalardaki risk iştahını destekledi. ABD Hazine Bakanlığı'nın gerçekleştirdiği 25 milyar dolarlık 30 yıllık tahvil satışı, yatırımcılara 2007'den bu yana ilk kez yüzde 5 getiri sağladı. Günün ilerleyen saatlerinde Cisco Systems, geleceğe yönelik güçlü beklentilerini paylaşarak olumlu havayı pekiştirdi.

HSBC'den Max Kettner, jeopolitik riskler ve özellikle İran kaynaklı gerilimlere rağmen piyasalardaki iyimserliğin sürdüğünü belirtti. Kettner, şirket kârlılığındaki toparlanma ve düşük pozisyonlanma seviyelerinin, yükselen tahvil getirilerine dair endişeleri dengelediğini ifade etti.

Morgan Stanley stratejistleri ise güçlü ekonomik görünüm ve artan şirket kârlarını gerekçe göstererek ABD hisse senetlerine yönelik beklentilerini yukarı yönlü revize etti. Mike Wilson liderliğindeki ekip, S&P 500 endeksinin önümüzdeki 12 ay içinde 8.300 seviyesine ulaşabileceğini öngörüyor. Stratejistler, jeopolitik riskler, özel sektör kredi endişeleri ve yapay zekâ kaynaklı dönüşüme rağmen kâr direncinin görünümü desteklediğini vurguladı.

Vadeli endeksler yeni güne yükseliş beklentisiyle başlarken, ABD ve Çin liderleri arasındaki zirve sürerken Asya piyasalarında dalgalı bir seyir izlendi.

MSCI Asya Pasifik endeksi, erken işlemlerde yüzde 0,8'e kadar yükselmesinin ardından günü yüzde 0,1 artışla tamamladı. Çin hisseleri, Trump–Şi görüşmesi öncesinde 2021'den bu yana en yüksek seviyelerini gördükten sonra yüzde 1,3 geriledi. Offshore yuan ise Eylül 2017'den bu yana en uzun yükseliş serisini sürdürerek 11. işlem gününde de hafif artış kaydetti.

Yapay zekâ odaklı ralli ise gündemdeki yerini korudu. Asya teknoloji endeksi yüzde 2,3'e kadar yükselerek rekor seviyelere ulaştı.

Japonya Merkez Bankası yetkililerinden Kazuyuki Masu, İran'daki gerilime dikkat çekerek faiz artırımlarının geciktirilmemesi gerektiğini ifade etti. Japon yeni dolar karşısında yatay seyretti.

Petrol piyasasında ise sakin bir görünüm hâkimdi. Brent petrol önceki seansta yaşanan yüzde 2'lik düşüşün ardından varil başına yaklaşık 106 dolar seviyesinde işlem görürken, ABD tipi WTI ham petrol 101 dolar civarında dengelendi

Haber Girişi Deniz Dalgıç - Editör

