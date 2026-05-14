Çin yuanı 3 yılın zirvesinde! Trump–Şi zirvesi piyasaları hareketlendirdi

Perşembe günü yuanın değer kazanmasıyla birlikte, hisse senedi piyasalarında ise sınırlı geri çekilmeler görüldü. Dünyanın en büyük iki ekonomisinin liderleri arasındaki temasların, ticaret ilişkilerinde yeni bir dönemin kapısını aralayabileceği değerlendiriliyor.

Piyasa katılımcıları, Çin'in ilk çeyrekte beklentilerin üzerinde gelen büyüme performansının ardından temkinli bir bekleyişe geçtiğini ve zirveden daha çok istikrar mesajları beklendiğini ifade ediyor.

YUAN GÜÇ KAZANMAYA DEVAM EDİYOR

Çin Merkez Bankası (PBOC), dolar/yuan paritesi için günlük referans kurunu 6.8401 seviyesinde belirleyerek Mart 2023'ten bu yana en güçlü seviyeye işaret etti. Belirlenen kurun piyasa beklentilerinin altında kalması, yuanın aşırı değerlenmesini sınırlamaya yönelik bir adım olarak yorumlandı. Çin para birimi, güçlü ihracat performansı ve dış ticaret fazlasının etkisiyle yıl başından bu yana dolara karşı yaklaşık yüzde 3 değer kazandı.

BORSALARDA SATIŞ BASKISI

Döviz piyasasında yuanın güçlenmesine karşın, Çin hisse senedi piyasalarında satış ağırlıklı bir seyir izlendi. Shanghai Bileşik Endeksi gün içinde yüzde 1,02 gerilerken, CSI300 endeksi yüzde 1,3 oranında düşüş kaydetti. Yatırımcılar, yaklaşık 30 milyar dolarlık karşılıklı gümrük vergisi indirimi içeren kontrollü bir ticaret mekanizmasına yönelik olası adımları yakından takip ediyor. Ayrıca Çin'in, ABD menşeli çok sayıda et işleme tesisine yönelik ihracat lisanslarını yenilediği de veriler arasında yer aldı.

Piyasa uzmanları, sermaye piyasalarının ticaret görüşmelerine duyarlılığının giderek azaldığını ve odağın giderek yapay zeka sektöründeki gelişmelere kaydığını belirtiyor. Trump ve Xi görüşmelerinde, teknolojik rekabetin iki ülkenin de kapasitesini artırdığı yönündeki yaklaşımın öne çıktığı ifade ediliyor.

Çin ekonomisinin artan dayanıklılığı, ABD ile yaşanan dalgalanmalara karşı piyasaları destekleyen önemli bir unsur olarak görülüyor. Yılın geri kalanında, mevcut tarifelerin askıya alınmasının beklendiği kasım ayına kadar yaklaşık altı aylık bir istikrar dönemi oluşabileceği tahmin ediliyor.