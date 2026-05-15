İngiltere tahvil piyasasında hareketlilik

Bu gelişmenin ardından İngiltere'nin 10 yıllık devlet tahvili (Gilt) faizleri yüzde 5,14 seviyesine yükselerek 2008 küresel finans krizinden bu yana en yüksek düzeye çıktı.

Birleşik Krallık piyasaları şu anda iki yönlü baskıyla karşı karşıya bulunuyor. Orta Doğu kaynaklı enerji maliyetlerindeki artış ve yüksek seyreden enflasyon ekonomik görünümü zorlarken, iktidar partisindeki olası liderlik mücadelesi de yatırımcı güvenini olumsuz etkiliyor. Bu tablo, piyasalarda güvenli liman arayışını hızlandırıyor.

Piyasalardaki sert reaksiyonun merkezinde ise Burnham'ın ekonomi politikalarına ilişkin geçmiş açıklamaları yer alıyor. Kamu harcamalarını artırmaya yakın duran siyasi yaklaşımı nedeniyle yatırımcılar, olası bir liderlik değişiminde daha fazla borçlanma ve tahvil ihracı yapılabileceğinden endişe ediyor.

Burnham'ın daha önce dile getirdiği "ülkenin tahvil piyasalarına bağımlı hale geldiği" yönündeki açıklamalar da yeniden gündeme taşındı. Özellikle savunma harcamalarının mali kurallar dışında değerlendirilmesi önerisi, bütçe disiplininin zayıflayabileceği yönündeki kaygıları artıran başlıca unsur olarak öne çıkıyor.