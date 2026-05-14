ABD Hazine Bakanı’ndan Hürmüz yorumu: “Çin’in çıkarı boğazın yeniden açılması”

ABD Hazine Bakanı Scott Bessent, Hürmüz Boğazı'nın yeniden açılmasının Çin'in menfaatine olduğunu belirterek, ""Ellerinden geleni yapacaklarını düşünüyorum" dedi.

Oluşturma Tarihi 14 Mayıs 2026 14:09

ABD Başkanı Donald Trump'a Çin ziyaretinde eşlik eden ABD Hazine Bakanı Scott Bessent, ABD basınına açıklamalarda bulundu.

Bessent, Hürmüz Boğazı'na değinerek, boğazın yeniden açılmasının Çin'in menfaatine olduğunu belirtti. Bessent, "Ellerinden geleni yapacaklarını düşünüyorum. Çin için boğazın yeniden açılması büyük ölçüde kendi çıkarlarına. İran liderliği üzerinde söz sahibi olan herkesle birlikte perde arkasında bu konuda çalışacaklarını düşünüyorum" dedi.

Şeyma Yorgancı - Editör

