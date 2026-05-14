Japonya Merkez Bankası’nda faiz artışı sinyali güçleniyor: Erken sıkılaşma mesajı

Japonya Merkez Bankası (BoJ) yönetim kurulu üyelerinden Kazuyuki Masu, ekonomide belirgin bir yavaşlama görülmemesi durumunda faiz oranlarının gecikmeden artırılması gerektiğini ifade etti.

Oluşturma Tarihi 14 Mayıs 2026 08:26

Japonya Merkez Bankası (BoJ) yönetim kurulu üyelerinden Kazuyuki Masu'nun açıklamaları, nisan ayındaki para politikası toplantısında görüş ayrılıklarının yaşandığını da ortaya koydu. Faizlerin sabit tutulması yönünde oy kullanan Masu, haziran ayında yapılacak bir sonraki toplantıda faiz artışını destekleyen üyeler arasına katılabileceği sinyalini verdi.

Konuşmasında mevcut ekonomik koşulların acele bir faiz artışını zorunlu kılmadığını belirten Masu, buna rağmen ekonomik verilerde ciddi bir yavaşlama görülmemesi halinde faizlerin "en kısa sürede artırılmasının uygun olacağına" inandığını söyledi.

Japonya Merkez Bankası geçtiğimiz ay politika faizini yüzde 0,75 seviyesinde sabit bırakmıştı. Ancak dokuz üyeli para politikası kurulunda üç üye karara karşı çıkarak faizin yüzde 1,0'e yükseltilmesini savunmuştu. Bu durum, özellikle enerji fiyatlarındaki artış ve enflasyon baskılarının politika tartışmalarını daha da yoğunlaştırdığını gösteriyor.

