İngiltere Merkez Bankası stablecoin düzenlemelerini gevşetiyor

İngiltere Merkez Bankası (BoE) Başkan Yardımcısı Sarah Breeden, başlangıçta sunulan düzenleme önerilerinin "fazla temkinli" olabileceğini belirtti.

Bankanın, daha önce bireyler için 20 bin sterlin, şirketler için ise 10 milyon sterlin olarak planlanan stablecoin bulundurma limitlerini yeniden değerlendirdiği ifade edildi.

Ayrıca, stablecoin rezervlerinin en az yüzde 40'ının faiz getirmeyen merkez bankası mevduatlarında tutulmasını öngören şartın da gözden geçirildiği bildirildi.