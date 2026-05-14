Boston Fed Başkanı Collins: Faizler bir süre daha sabit kalmalı

Boston Ekonomi Kulübü'nde konuşan Collins, enflasyonun uzun süredir hedef seviyenin üzerinde seyrettiğine dikkat çekerek, "Yeni bir arz şokunu görmezden gelme konusunda sabrım azaldı" ifadelerini kullandı.

Orta Doğu'daki çatışmaların kısa sürede sona ermesi halinde ekonomide güçlü büyümenin sürebileceğini öngören Collins, işsizlikte sınırlı artış olabileceğini ancak enflasyonun düşüş eğilimine girebileceğini belirtti.

Collins ayrıca mevcut sıkı para politikası duruşunun korunmasının önemine vurgu yaparak, enflasyon beklentilerinin Fed'in yüzde 2 hedefi çevresinde tutulmasının kritik olduğunu ifade etti. Orta Doğu'daki gerilimin uzaması halinde ise enerji başta olmak üzere gıda ve birçok temel üründe fiyat baskılarının artabileceğini söyledi.