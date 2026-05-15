Yen’de düşüş derinleşiyor: Japonya’dan müdahale beklentisi güçleniyor

Japon yeni, son bir haftadır devam eden değer kaybıyla birlikte piyasada Japonya Merkez Bankası ve hükümetin olası müdahalesine yönelik beklentileri artırdı. Dolar/yen paritesinin yükselmesi, yatırımcıların daha temkinli hareket etmesine yol açtı.

Oluşturma Tarihi 15 Mayıs 2026 10:18

Döviz piyasalarında dolar/yen kuru haftalık bazda yaklaşık yüzde 1 yükselerek 158 seviyesinin üzerine çıktı. Cuma günü itibarıyla kur 158,55 seviyesinde işlem görürken, son iki ayın en sert haftalık yükselişlerinden birine işaret etti.

Bu yükseliş, Japonya'nın 30 Nisan ve Altın Hafta tatili döneminde gerçekleştirdiği müdahalelerle elde ettiği kazanımların büyük bölümünün geri verilmesine neden oldu.

KÜRESEL ETKENLER YEN ÜZERİNDE BASKI KURUYOR

Yen üzerindeki değer kaybında yüksek petrol fiyatları, doların küresel çapta güçlenmesi ve İran kaynaklı jeopolitik riskler etkili oluyor. Buna ek olarak Japonya ile ABD arasındaki faiz farkının yüksek seyretmesi, para birimi üzerindeki baskıyı artırıyor.

Orta Doğu'daki gerilimin kısa sürede azalmasının beklenmemesi ve Japonya Merkez Bankası'nın haziran ortasına kadar yeni bir faiz kararı almaması da müdahale beklentilerini güçlendiren diğer unsurlar arasında yer alıyor.

160 SEVİYESİ KRİTİK EŞİK OLARAK GÖRÜLÜYOR

Mizuho Securities Japonya dışı Asya makro araştırmalar başkanı Vishnu Varathan, Japon Maliye Bakanlığı'nın stratejisinde "sürekli müdahale tehdidinin" önemli bir araç olduğunu belirtti. Piyasalarda 160 seviyesinin kritik eşik olarak takip edildiği ifade ediliyor.

Yetkililer resmi olarak müdahale konusunda yorum yapmaktan kaçınırken, piyasaya yakın kaynaklar 30 Nisan'da müdahale gerçekleştirildiğini aktarıyor.

MÜDAHALE HACMİ VE ETKİ TARTIŞILIYOR

BOJ hesaplarına ilişkin analizler, 30 Nisan–6 Mayıs arasındaki Altın Hafta döneminde yaklaşık 10 trilyon yen (yaklaşık 63 milyar dolar) büyüklüğünde müdahale yapılmış olabileceğine işaret ediyor.

Ancak uzmanlara göre bu tür müdahalelerin kalıcı etkisi, doların genel yönüne bağlı olarak değişiyor. T. Rowe Price portföy yöneticisi Vincent Chung, 160 seviyesinin aşılmasının şimdilik zor göründüğünü belirtirken, müdahale etkinliğinin doların zayıflayıp zayıflamamasına bağlı olacağını ifade ediyor.

BOJ POLİTİKASI VE FAİZ FARKI ÖNE ÇIKIYOR

Uzmanlar ayrıca Japonya Merkez Bankası'nın faiz artırımlarını hızlandırmasının, ABD ile Japonya arasındaki faiz farkını daraltarak yen üzerindeki baskıyı azaltabileceğini değerlendiriyor.

Haber Girişi Deniz Dalgıç - Editör

