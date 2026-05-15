Alman ekonomisinde yavaşlama bekleniyor

Almanya Ekonomi ve Enerji Bakanlığı, ülke ekonomisine yönelik mayıs ayı raporunu yayımladı.

Raporda, Orta Doğu'daki savaşın tetiklediği fiyat artışları, tedarik zinciri sorunları ve jeopolitik belirsizliklerin hem şirketlerin hem de hane halkının güvenini olumsuz etkilediği belirtildi.

Federal İstatistik Ofisinin (Destatis) öncü verilerine göre, Avrupa'nın en büyük ekonomisi ocak-mart döneminde kamu ve özel tüketim ile ihracatın desteğiyle çeyreklik bazda yüzde 0,3 büyüyerek yıla beklentilerin üzerinde bir başlangıç yapmıştı.

Ancak bakanlık, mevcut göstergelerin ikinci çeyrekte ekonomik faaliyetlerde belirgin bir yavaşlamaya işaret ettiğini vurguladı.

Enerji, emtia ve finans piyasalarındaki yüksek dalgalanmanın önümüzdeki aylarda da süreceği öngörülen raporda, "Ekonomik gelişmelerin seyri, Orta Doğu'daki çatışmanın ne kadar süreceğine, ticaret yolları ile üretim kapasitelerinin ne kadar süre kesintiye uğrayacağına bağlı kalacaktır. Bölgede durum sakinleşse bile enerji ve emtia fiyatları ile tedarik zincirleri üzerindeki etkiler daha uzun süre hissedilecektir." ifadelerine yer verildi.

Raporda, Alman sanayi ekonomisinin zayıf seyrini koruduğu, siparişlerdeki son artışların ise kalıcı bir toparlanmadan ziyade Orta Doğu'da savaşın başlamasının ardından yaşanan "erken tedarik" refleksinden kaynaklandığı aktarıldı.

Savaşın etkisiyle yükselen enerji maliyetlerinin nisan ayında yıllık enflasyonu yüzde 2,9'a taşıyarak Ocak 2024'ten bu yana en yüksek seviyeye çıkardığı ve satın alma gücünü erittiği anımsatıldı.

Genel ekonomik duyarlılığın son dönemde yeniden gözle görülür şekilde kötüleştiği ifade edilen raporda, yüksek enflasyonun tüketicilerin harcama eğilimini zayıflattığı ve bunun yılın ikinci çeyreğinde tüketici harcamalarında yavaşlamaya yol açabileceği kaydedildi.

Raporda ayrıca, mayıs ayından itibaren yürürlüğe giren akaryakıttaki geçici vergi indiriminin piyasayı bir miktar rahatlatacağı ancak enerji fiyatlarının önümüzdeki aylarda da enflasyonun ana belirleyicisi olmaya devam edeceği tahmini paylaşıldı.