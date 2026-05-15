CANLI BORSA
Anasayfa Finans Borsa Avrupa borsaları negatif seyrediyor

Avrupa borsaları negatif seyrediyor

Avrupa borsaları, petrol fiyatlarının tetiklediği enflasyonist endişeler ve tahvil faizlerindeki yükselişlerden kaynaklı etkilerle negatif seyrediyor.

AA

Oluşturma Tarihi 15 Mayıs 2026 11:10

Küresel piyasalarda dün yapay zeka ve teknoloji şirketlerinde görülen sert yükselişler bugün yerini artan petrol fiyatlarının tetiklediği enflasyonist endişelerden ve tahvil faizlerindeki yükselişlerden kaynaklı satış baskısına bıraktı.

Teknoloji ve yapay zeka şirketlerine ilişkin iyimserliğe karşın ABD/İsrail-İran Savaşı'ndan kaynaklı etkiler piyasalardaki risk iştahında kırılganlıklara işaret ediyor.

Avrupa'da büyük teknoloji şirketlerinin fazla olmayışından dolayı teknoloji rallisinden faydalanamaması ve enerji fiyatlarındaki yükselişin büyüme ve enflasyon görünümü üzerinde baskı oluşturması bölge piyasalarındaki risk algısının devam etmesine neden oluyor.

İngiltere'deki siyasi gelişmeler de piyasaların odağında yer alırken son siyasi gelişmelerden sonra ülkede liderlik yarışının başlayacağına kesin gözle bakılıyor. Son olarak, 7 Mayıs'taki yerel seçimlerde büyük yenilgi alan Başbakan Keir Starmer'a istifa çağrısında bulunan Sağlık Bakanı Wes Streeting hükümetteki görevinden ayrıldığını duyurdu.

Wes Streeting'in Starmer'a karşı İşçi Partisi liderliği için aday olmayı planladığı gündeme gelmesine rağmen kendisi mektubunda resmi bir adaylık açıklamasında bulunmadı.

İngiltere'deki siyasi belirsizliklerin etkisiyle sterlin/dolar paritesi yüzde 0,2 azalışla 1,3370 seviyesinde seyrederken, ülkenin 10 yıllık tahvil faizi yüzde 5'in üzerine çıktı.

Avrupa piyasalarında saat 10.40 itibarıyla Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 0,7 düşüşle 612 puanda, İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,6 azalışla 10.308 puanda seyrediyor.

Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 0,7 değer kaybıyla 24.3280 puanda, İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 0,9 kayıpla 49.560 puanda, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,5 azalışla 8.044 puanda ve İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 0,7 kayıpla 17.689 puanda bulunuyor.

Analistler, bugün ABD'de New York Fed imalat endeksi, sanayi üretimi ve kapasite kullanım oranının takip edileceğini belirtti.

Haber Girişi Deniz Dalgıç - Editör

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
Altýn Fiyatlarý
Altýn külçeleri ve grafik
Gümüþ Fiyatlarý
İlginizi Çekebilir
ABD ordusuna bütçe açığı iddiası: Eğitim programlarını kısıtladı ABD ordusuna bütçe açığı iddiası: Eğitim programlarını kısıtladı 14 Mayıs 2026 11:41
Avrupa borsaları pozitif seyrediyor Avrupa borsaları pozitif seyrediyor 14 Mayıs 2026 10:49
Borsa güne yükselişle başladı Borsa güne yükselişle başladı 14 Mayıs 2026 10:01
Borsada dikkat çeken hareket: 7 hissede... Borsada dikkat çeken hareket: 7 hissede... 14 Mayıs 2026 09:45
VİOP’ta endeks kontratı güne yükselişle başladı VİOP'ta endeks kontratı güne yükselişle başladı 14 Mayıs 2026 09:31
ABD’den Küba’ya 100 milyon dolarlık insani yardım teklifi ABD'den Küba'ya 100 milyon dolarlık insani yardım teklifi 14 Mayıs 2026 09:14
Japonya’da enerji krizi bütçeyi zorluyor: Ek harcama ve faiz artışı baskısı artıyor Japonya’da enerji krizi bütçeyi zorluyor: Ek harcama ve faiz artışı baskısı artıyor 14 Mayıs 2026 09:07
Bakır fiyatlarında kar satışı: Ralli sonrası emtia piyasalarında geri çekilme! Bakır fiyatlarında kar satışı: Ralli sonrası emtia piyasalarında geri çekilme! 14 Mayıs 2026 08:56
ABD Senatosu’ndan dikkat çeken adım: Hükümet kapanırsa senatör maaşları duracak ABD Senatosu’ndan dikkat çeken adım: Hükümet kapanırsa senatör maaşları duracak 14 Mayıs 2026 08:53
Hürmüz krizi Körfez lojistiğini değiştirdi: Binlerce kamyon karayolu taşımacılığına geçti Hürmüz krizi Körfez lojistiğini değiştirdi: Binlerce kamyon karayolu taşımacılığına geçti 14 Mayıs 2026 08:52
Küresel piyasalarda gözler Trump–Şi zirvesinde: Teknoloji hisseleri rekor seviyelerde! Küresel piyasalarda gözler Trump–Şi zirvesinde: Teknoloji hisseleri rekor seviyelerde! 14 Mayıs 2026 08:48
AB’den enerji alarmı: Orta Doğu gerilimi maliyeti 35 milyar euro artırdı AB’den enerji alarmı: Orta Doğu gerilimi maliyeti 35 milyar euro artırdı 14 Mayıs 2026 08:46
BİST USD EURO ALTIN GÜMÜŞ
14.394,5300 Değişim 156,23 Son veri saati:
Düşük 14382,2 Yüksek 14538,43
Açılış
45,5528 Değişim 0,1162 Son veri saati:
Düşük 45,4346 Yüksek 45,5508
Açılış
53,0995 Değişim 0,1823 Son veri saati:
Düşük 53,0702 Yüksek 53,2525
Açılış
6.694,4030 Değişim 156,033 Son veri saati:
Düşük 6672,395 Yüksek 6828,428
Açılış
115,6183 Değişim 9,1722 Son veri saati:
Düşük 113,641 Yüksek 122,8132
Açılış
BİST En Aktif Hisseler