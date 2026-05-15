Avrupa borsaları negatif seyrediyor

Küresel piyasalarda dün yapay zeka ve teknoloji şirketlerinde görülen sert yükselişler bugün yerini artan petrol fiyatlarının tetiklediği enflasyonist endişelerden ve tahvil faizlerindeki yükselişlerden kaynaklı satış baskısına bıraktı.

Teknoloji ve yapay zeka şirketlerine ilişkin iyimserliğe karşın ABD/İsrail-İran Savaşı'ndan kaynaklı etkiler piyasalardaki risk iştahında kırılganlıklara işaret ediyor.

Avrupa'da büyük teknoloji şirketlerinin fazla olmayışından dolayı teknoloji rallisinden faydalanamaması ve enerji fiyatlarındaki yükselişin büyüme ve enflasyon görünümü üzerinde baskı oluşturması bölge piyasalarındaki risk algısının devam etmesine neden oluyor.

İngiltere'deki siyasi gelişmeler de piyasaların odağında yer alırken son siyasi gelişmelerden sonra ülkede liderlik yarışının başlayacağına kesin gözle bakılıyor. Son olarak, 7 Mayıs'taki yerel seçimlerde büyük yenilgi alan Başbakan Keir Starmer'a istifa çağrısında bulunan Sağlık Bakanı Wes Streeting hükümetteki görevinden ayrıldığını duyurdu.

Wes Streeting'in Starmer'a karşı İşçi Partisi liderliği için aday olmayı planladığı gündeme gelmesine rağmen kendisi mektubunda resmi bir adaylık açıklamasında bulunmadı.

İngiltere'deki siyasi belirsizliklerin etkisiyle sterlin/dolar paritesi yüzde 0,2 azalışla 1,3370 seviyesinde seyrederken, ülkenin 10 yıllık tahvil faizi yüzde 5'in üzerine çıktı.

Avrupa piyasalarında saat 10.40 itibarıyla Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 0,7 düşüşle 612 puanda, İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,6 azalışla 10.308 puanda seyrediyor.

Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 0,7 değer kaybıyla 24.3280 puanda, İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 0,9 kayıpla 49.560 puanda, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,5 azalışla 8.044 puanda ve İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 0,7 kayıpla 17.689 puanda bulunuyor.

Analistler, bugün ABD'de New York Fed imalat endeksi, sanayi üretimi ve kapasite kullanım oranının takip edileceğini belirtti.