BofA’dan piyasalara haziran uyarısı: S&P 500’de düzeltme riski

Bank of America stratejistlerine göre, S&P 500 endeksinin ulaştığı yeni zirveler Haziran ayının başlarında bir geri çekilme hareketiyle karşılaşabilir. Analistlere göre piyasalardaki güçlü yükselişin ardından kısa vadeli bir düzeltme ihtimali artıyor.

Oluşturma Tarihi 15 Mayıs 2026 13:27

Bank of America analistlerinden Michael Hartnett, enflasyonun %4 seviyesini aşmasının riskli varlıklarda oynaklığı artırabileceğine dikkat çekti. Tarihsel verilere göre bu eşik aşıldığında piyasalarda stresin yükseldiği görülüyor.

Hartnett'in analizine göre, enflasyonun %4'ü geçtiği dönemleri takip eden üç ayda S&P 500 ortalama %4 civarında değer kaybedebiliyor.

AŞIRI İYİMSERLİK VE "KAPİTÜLASYON" UYARISI

BofA, piyasalarda son dönemde oluşan güçlü "boğa" havasının yatırımcı davranışlarını aşırı iyimserliğe sürüklediğini belirtiyor. Analistlere göre bu durum, yatırımcıların hisse senetlerine yoğun şekilde yöneldiği bir "kapitülasyon" sürecine işaret ediyor.

Bu tür aşırı iyimser dönemlerin ise genellikle piyasalarda sert düzeltmelerin öncüsü olduğu ifade ediliyor.

ENERJİ VE MALİYET BASKILARI ENFLASYONU DESTEKLİYOR

Enerji fiyatları, lojistik ve kira maliyetlerindeki artışların ABD enflasyonunu yukarı yönlü baskıladığı belirtiliyor. Bu durumun da enflasyonu kritik seviyeye yaklaştırdığı ifade ediliyor.

HAZİRAN AYINDA KRİTİK GELİŞMELER

BofA'ya göre Haziran ayı piyasa yönü açısından önemli gelişmelere sahne olacak:

  • OPEC toplantısında petrol arzına ilişkin kararlar
  • G7 Zirvesi'nde küresel ticaret ve yaptırım politikaları
  • Kevin Warsh'ın katılacağı ilk FOMC toplantısı ve Fed'in faiz kararı

TEKNOLOJİ HİSSELERİNDE YOĞUNLAŞMA RİSKİ

Hartnett, yatırımcıların teknoloji hisselerine aşırı güven duymaya başladığını ve bunun piyasalarda "herkesin aynı tarafa yığıldığı" bir tablo oluşturduğunu vurguluyor. Bu tür durumların genellikle sert düzeltmelerin habercisi olabileceği ifade ediliyor.

Haber Girişi Deniz Dalgıç - Editör

