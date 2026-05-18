İngiltere konut fiyatlarında 10 yılın üzerinde artış! Mayıs'ta piyasa beklentileri aşıldı

Konut arama platformu Rightmove tarafından açıklanan verilere göre, Mayıs ayında ortalama konut fiyatı yüzde 1,2 artarak 378 bin 304 sterline (yaklaşık 511 bin 769 dolar) yükseldi. Bu oran, son 10 yılın aynı dönemine ait tipik artış ortalaması olan yüzde 1 seviyesinin üzerinde gerçekleşti.

Buna karşın, piyasaya yeni çıkan konutların ortalama fiyatında geçen yılın Mayıs ayına göre yüzde 0,3'lük bir düşüş kaydedildi.

Satışa bağlanan konut sayısı ise geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 4 gerilerken, 2024 yılındaki seviyelerin yaklaşık yüzde 2 üzerinde kaldı.

Rightmove konut uzmanı Colleen Babcock, mevcut tabloya ilişkin yaptığı değerlendirmede, yaşam maliyeti baskıları ve küresel ekonomik belirsizliklere rağmen konut piyasasında genel aktivitenin görece istikrarlı seyrini koruduğunu ifade etti.