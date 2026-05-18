CANLI BORSA
Anasayfa Finans Ekonomi İngiltere konut fiyatlarında 10 yılın üzerinde artış! Mayıs'ta piyasa beklentileri aşıldı

İngiltere konut fiyatlarında 10 yılın üzerinde artış! Mayıs'ta piyasa beklentileri aşıldı

İngiltere’de konut piyasasında satışa sunulan evlerin ortalama fiyatı, Orta Doğu’daki savaşın yol açtığı yaşam maliyeti baskılarına rağmen Mayıs ayında son 10 yılın ortalamasının üzerinde bir artış gösterdi.

Oluşturma Tarihi 18 Mayıs 2026 11:30

Konut arama platformu Rightmove tarafından açıklanan verilere göre, Mayıs ayında ortalama konut fiyatı yüzde 1,2 artarak 378 bin 304 sterline (yaklaşık 511 bin 769 dolar) yükseldi. Bu oran, son 10 yılın aynı dönemine ait tipik artış ortalaması olan yüzde 1 seviyesinin üzerinde gerçekleşti.

Buna karşın, piyasaya yeni çıkan konutların ortalama fiyatında geçen yılın Mayıs ayına göre yüzde 0,3'lük bir düşüş kaydedildi.

Satışa bağlanan konut sayısı ise geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 4 gerilerken, 2024 yılındaki seviyelerin yaklaşık yüzde 2 üzerinde kaldı.

Rightmove konut uzmanı Colleen Babcock, mevcut tabloya ilişkin yaptığı değerlendirmede, yaşam maliyeti baskıları ve küresel ekonomik belirsizliklere rağmen konut piyasasında genel aktivitenin görece istikrarlı seyrini koruduğunu ifade etti.

Haber Girişi Deniz Dalgıç - Editör

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
Altýn Fiyatlarý
Altýn külçeleri ve grafik
Gümüþ Fiyatlarý
İlginizi Çekebilir
Almanya’da konut inşaatı sektörüne güven azaldı: Son 4 yılın en sert düşüşü Almanya'da konut inşaatı sektörüne güven azaldı: Son 4 yılın en sert düşüşü 15 Mayıs 2026 11:46
Avrupa borsaları negatif seyrediyor Avrupa borsaları negatif seyrediyor 15 Mayıs 2026 11:10
Alman ekonomisinde yavaşlama bekleniyor Alman ekonomisinde yavaşlama bekleniyor 15 Mayıs 2026 10:53
Asya borsaları bir ülke hariç negatif seyrediyor Asya borsaları bir ülke hariç negatif seyrediyor 15 Mayıs 2026 10:41
AB’den Hırvatistan’a 1,7 milyar euroluk savunma kredisi: SAFE anlaşması imzalandı AB’den Hırvatistan’a 1,7 milyar euroluk savunma kredisi: SAFE anlaşması imzalandı 15 Mayıs 2026 10:22
Yen’de düşüş derinleşiyor: Japonya’dan müdahale beklentisi güçleniyor Yen’de düşüş derinleşiyor: Japonya’dan müdahale beklentisi güçleniyor 15 Mayıs 2026 10:18
Borsa güne düşüşle başladı Borsa güne düşüşle başladı 15 Mayıs 2026 10:06
VİOP’ta endeks kontratı güne düşüşle başladı VİOP'ta endeks kontratı güne düşüşle başladı 15 Mayıs 2026 09:32
Trump: Çin, ABD petrolü ve Boeing’den 200 uçak satın alacak Trump: Çin, ABD petrolü ve Boeing’den 200 uçak satın alacak 15 Mayıs 2026 09:27
Frankfurt Havalimanı’nın yolcu sayısı grevler nedeniyle azaldı Frankfurt Havalimanı’nın yolcu sayısı grevler nedeniyle azaldı 15 Mayıs 2026 09:20
Japonya’da toptan enflasyon son 3 yılın zirvesine çıktı Japonya’da toptan enflasyon son 3 yılın zirvesine çıktı 15 Mayıs 2026 09:19
Güney Kore’de tarihi ralli: Kospi 8 bin seviyesini gördü Güney Kore'de tarihi ralli: Kospi 8 bin seviyesini gördü 15 Mayıs 2026 09:19
BİST USD EURO ALTIN GÜMÜŞ
14.136,0500 Değişim 243,49 Son veri saati:
Düşük 14098,99 Yüksek 14342,48
Açılış
45,5824 Değişim 0,0579 Son veri saati:
Düşük 45,5244 Yüksek 45,5823
Açılış
53,0501 Değişim 0,4564 Son veri saati:
Düşük 52,5992 Yüksek 53,0556
Açılış
6.663,5270 Değişim 121,010 Son veri saati:
Düşük 6561,634 Yüksek 6682,644
Açılış
111,3258 Değişim 4,4382 Son veri saati:
Düşük 108,2633 Yüksek 112,7015
Açılış
BİST En Aktif Hisseler