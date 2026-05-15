Trump: Çin, ABD petrolü ve Boeing’den 200 uçak satın alacak

Çin temaslarını sürdüren Trump, verdiği röportajda Şi ile yaptığı görüşmenin oldukça olumlu geçtiğini belirterek birçok başlığın ele alındığını söyledi.

"BOEİNG İÇİN ÇOK BÜYÜK ANLAŞMA"

Trump, Çin tarafının Boeing'den 200 uçak satın almayı kabul ettiğini ifade ederek bunun Amerikan ekonomisi ve istihdamı açısından büyük önem taşıdığını dile getirdi.

Boeing'in başlangıçta 150 uçaklık bir beklenti içinde olduğunu kaydeden Trump, siparişin 200'e çıkmasının çok sayıda yeni iş imkanı anlamına geldiğini söyledi.

Trump'ın Çin ziyaretine siyasi danışmanlarının yanı sıra çok sayıda Amerikan şirket temsilcisinin de katıldığı belirtildi. Heyette Boeing Üst Yöneticisi Kelly Ortberg'in de yer aldığı bildirildi.

ÇİN, ABD PETROLÜ DE SATIN ALACAK

ABD Başkanı Trump, Çin'in Amerikan petrolü alımına da onay verdiğini açıkladı. Çin gemilerinin Teksas, Louisiana ve Alaska'dan enerji sevkiyatı gerçekleştireceğini belirten Trump, "ABD'den petrol almak istediklerini kabul ettiler" ifadelerini kullandı.

Trump ayrıca Çin'in İran ile yürütülen müzakerelerde destek vermeyi ve Tahran'a askeri ekipman sağlamamayı kabul ettiğini öne sürdü. Şi Cinping'in Hürmüz Boğazı'nın açık kalmasını ve geçiş ücretlerinden arındırılmasını istediğini de söyledi.

ÇİN, İRAN PETROLÜNÜN EN BÜYÜK ALICISI

Çin, İran petrolünün en büyük müşterisi konumunda bulunuyor. ABD hükümet verilerine göre Çin, 2025 yılında İran'ın günlük yaklaşık 1,4 milyon varillik petrol ihracatının yüzde 90'ını satın aldı.

Öte yandan ABD'nin Çin'e gerçekleştirdiği ham petrol ve petrol ürünü ihracatında son iki yıldır gerileme yaşandığı bildirildi. Geçen yıl toplam ihracatın yüzde 25 düşüşle 237,8 milyon varile indiği, ham petrol ihracatının ise 2023'e göre yüzde 95 azalarak yaklaşık 8,4 milyon varile gerilediği aktarıldı.

"YENİ MUTABAKATLAR" MESAJI

Çin Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada ise iki liderin görüşmesinde çeşitli yeni mutabakatlara varıldığı belirtildi.

Açıklamada, iki ülke ilişkilerinde önümüzdeki üç yıl ve sonrasında "yapıcı ve stratejik istikrar" sağlanması konusunda anlaşma sağlandığı ifade edildi.