CANLI BORSA
Anasayfa Finans Ekonomi Trump: Çin, ABD petrolü ve Boeing’den 200 uçak satın alacak

Trump: Çin, ABD petrolü ve Boeing’den 200 uçak satın alacak

ABD Başkanı Donald Trump, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile gerçekleştirdiği görüşmelerin ardından Çin’in hem Amerikan petrolü satın almayı hem de Boeing firmasından 200 uçak siparişi vermeyi kabul ettiğini açıkladı.

Oluşturma Tarihi 15 Mayıs 2026 09:27

Çin temaslarını sürdüren Trump, verdiği röportajda Şi ile yaptığı görüşmenin oldukça olumlu geçtiğini belirterek birçok başlığın ele alındığını söyledi.

"BOEİNG İÇİN ÇOK BÜYÜK ANLAŞMA"

Trump, Çin tarafının Boeing'den 200 uçak satın almayı kabul ettiğini ifade ederek bunun Amerikan ekonomisi ve istihdamı açısından büyük önem taşıdığını dile getirdi.

Boeing'in başlangıçta 150 uçaklık bir beklenti içinde olduğunu kaydeden Trump, siparişin 200'e çıkmasının çok sayıda yeni iş imkanı anlamına geldiğini söyledi.

Trump'ın Çin ziyaretine siyasi danışmanlarının yanı sıra çok sayıda Amerikan şirket temsilcisinin de katıldığı belirtildi. Heyette Boeing Üst Yöneticisi Kelly Ortberg'in de yer aldığı bildirildi.

ÇİN, ABD PETROLÜ DE SATIN ALACAK

ABD Başkanı Trump, Çin'in Amerikan petrolü alımına da onay verdiğini açıkladı. Çin gemilerinin Teksas, Louisiana ve Alaska'dan enerji sevkiyatı gerçekleştireceğini belirten Trump, "ABD'den petrol almak istediklerini kabul ettiler" ifadelerini kullandı.

Trump ayrıca Çin'in İran ile yürütülen müzakerelerde destek vermeyi ve Tahran'a askeri ekipman sağlamamayı kabul ettiğini öne sürdü. Şi Cinping'in Hürmüz Boğazı'nın açık kalmasını ve geçiş ücretlerinden arındırılmasını istediğini de söyledi.

ÇİN, İRAN PETROLÜNÜN EN BÜYÜK ALICISI

Çin, İran petrolünün en büyük müşterisi konumunda bulunuyor. ABD hükümet verilerine göre Çin, 2025 yılında İran'ın günlük yaklaşık 1,4 milyon varillik petrol ihracatının yüzde 90'ını satın aldı.

Öte yandan ABD'nin Çin'e gerçekleştirdiği ham petrol ve petrol ürünü ihracatında son iki yıldır gerileme yaşandığı bildirildi. Geçen yıl toplam ihracatın yüzde 25 düşüşle 237,8 milyon varile indiği, ham petrol ihracatının ise 2023'e göre yüzde 95 azalarak yaklaşık 8,4 milyon varile gerilediği aktarıldı.

"YENİ MUTABAKATLAR" MESAJI

Çin Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada ise iki liderin görüşmesinde çeşitli yeni mutabakatlara varıldığı belirtildi.

Açıklamada, iki ülke ilişkilerinde önümüzdeki üç yıl ve sonrasında "yapıcı ve stratejik istikrar" sağlanması konusunda anlaşma sağlandığı ifade edildi.

Haber Girişi Şeyma Yorgancı - Editör

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
Altýn Fiyatlarý
Altýn külçeleri ve grafik
Gümüþ Fiyatlarý
İlginizi Çekebilir
VİOP’ta endeks kontratı güne yükselişle başladı VİOP'ta endeks kontratı güne yükselişle başladı 14 Mayıs 2026 09:31
ABD’den Küba’ya 100 milyon dolarlık insani yardım teklifi ABD'den Küba'ya 100 milyon dolarlık insani yardım teklifi 14 Mayıs 2026 09:14
Japonya’da enerji krizi bütçeyi zorluyor: Ek harcama ve faiz artışı baskısı artıyor Japonya’da enerji krizi bütçeyi zorluyor: Ek harcama ve faiz artışı baskısı artıyor 14 Mayıs 2026 09:07
Bakır fiyatlarında kar satışı: Ralli sonrası emtia piyasalarında geri çekilme! Bakır fiyatlarında kar satışı: Ralli sonrası emtia piyasalarında geri çekilme! 14 Mayıs 2026 08:56
ABD Senatosu’ndan dikkat çeken adım: Hükümet kapanırsa senatör maaşları duracak ABD Senatosu’ndan dikkat çeken adım: Hükümet kapanırsa senatör maaşları duracak 14 Mayıs 2026 08:53
Hürmüz krizi Körfez lojistiğini değiştirdi: Binlerce kamyon karayolu taşımacılığına geçti Hürmüz krizi Körfez lojistiğini değiştirdi: Binlerce kamyon karayolu taşımacılığına geçti 14 Mayıs 2026 08:52
Küresel piyasalarda gözler Trump–Şi zirvesinde: Teknoloji hisseleri rekor seviyelerde! Küresel piyasalarda gözler Trump–Şi zirvesinde: Teknoloji hisseleri rekor seviyelerde! 14 Mayıs 2026 08:48
AB’den enerji alarmı: Orta Doğu gerilimi maliyeti 35 milyar euro artırdı AB’den enerji alarmı: Orta Doğu gerilimi maliyeti 35 milyar euro artırdı 14 Mayıs 2026 08:46
Asya borsalarında yapay zeka rallisi: Nikkei ve KOSPI rekor seviyelere yaklaştı Asya borsalarında yapay zeka rallisi: Nikkei ve KOSPI rekor seviyelere yaklaştı 14 Mayıs 2026 08:45
Çin yuanı 3 yılın zirvesinde! Trump–Şi zirvesi piyasaları hareketlendirdi Çin yuanı 3 yılın zirvesinde! Trump–Şi zirvesi piyasaları hareketlendirdi 14 Mayıs 2026 08:43
Küresel yarı iletken pazarı 2030’da 1,5 trilyon dolara ulaşacak Küresel yarı iletken pazarı 2030’da 1,5 trilyon dolara ulaşacak 14 Mayıs 2026 08:33
Japonya Merkez Bankası’nda faiz artışı sinyali güçleniyor: Erken sıkılaşma mesajı Japonya Merkez Bankası’nda faiz artışı sinyali güçleniyor: Erken sıkılaşma mesajı 14 Mayıs 2026 08:26
BİST USD EURO ALTIN GÜMÜŞ
14.516,6300 Değişim 65,05 Son veri saati:
Düşük 14461,42 Yüksek 14526,47
Açılış
45,5489 Değişim 0,1162 Son veri saati:
Düşük 45,4346 Yüksek 45,5508
Açılış
53,1268 Değişim 0,1823 Son veri saati:
Düşük 53,0702 Yüksek 53,2525
Açılış
6.709,3320 Değişim 156,033 Son veri saati:
Düşük 6672,395 Yüksek 6828,428
Açılış
115,6192 Değişim 9,1722 Son veri saati:
Düşük 113,641 Yüksek 122,8132
Açılış
BİST En Aktif Hisseler