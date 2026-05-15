CANLI BORSA
Anasayfa Finans Ekonomi Frankfurt Havalimanı’nın yolcu sayısı grevler nedeniyle azaldı

Frankfurt Havalimanı’nın yolcu sayısı grevler nedeniyle azaldı

Almanya’nın en büyük havalimanlarından Frankfurt Havalimanı’nın yolcu sayısı, Lufthansa’daki grevlerin etkisiyle nisanda geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 11 azaldı.

Oluşturma Tarihi 15 Mayıs 2026 09:20

Frankfurt Havalimanı'nı işleten Fraport firması, nisan ayına ilişkin yolcu ve lojistik verilerini internet sitesinde yayımladı.

Buna göre, Frankfurt Havalimanı'nın nisanda ağırladığı yolcu sayısı, 2025'in aynı ayına kıyasla yüzde 11 azalarak 4 milyon 753 bin 732'ye düştü.

Yolcu sayısındaki gerilemede, pilot sendikası Vereinigung Cockpit ile kabin görevlilerini temsil eden UFO sendikasının çağrısıyla Lufthansa'da düzenlenen grevler belirleyici oldu. Toplam 6 gün süren grev dalgası yaklaşık 500 bin yolcuyu doğrudan etkiledi.

Grevler, lojistik operasyonları ve uçuş trafiğini de olumsuz etkiledi. Lufthansa Cargo'daki grevler ve yolcu uçaklarındaki kargo kapasitesinin düşmesi nedeniyle nisandaki kargo hacmi yıllık bazda yüzde 0,6 azalarak 168 bin 526 tona geriledi.

Uçak iniş ve kalkış sayısı da yüzde 11,6 azalışla 34 bin 623 oldu.

Öte yandan, Fraport Grubu'nun aktif olarak işlettiği tüm havalimanlarındaki toplam yolcu sayısı nisanda yıllık bazda yüzde 6,2 azalarak yaklaşık 12,2 milyon olarak hesaplandı.

Haber Girişi Şeyma Yorgancı - Editör

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
Altýn Fiyatlarý
Altýn külçeleri ve grafik
Gümüþ Fiyatlarý
İlginizi Çekebilir
Borsa güne yükselişle başladı Borsa güne yükselişle başladı 14 Mayıs 2026 10:01
Borsada dikkat çeken hareket: 7 hissede... Borsada dikkat çeken hareket: 7 hissede... 14 Mayıs 2026 09:45
VİOP’ta endeks kontratı güne yükselişle başladı VİOP'ta endeks kontratı güne yükselişle başladı 14 Mayıs 2026 09:31
ABD’den Küba’ya 100 milyon dolarlık insani yardım teklifi ABD'den Küba'ya 100 milyon dolarlık insani yardım teklifi 14 Mayıs 2026 09:14
Japonya’da enerji krizi bütçeyi zorluyor: Ek harcama ve faiz artışı baskısı artıyor Japonya’da enerji krizi bütçeyi zorluyor: Ek harcama ve faiz artışı baskısı artıyor 14 Mayıs 2026 09:07
Bakır fiyatlarında kar satışı: Ralli sonrası emtia piyasalarında geri çekilme! Bakır fiyatlarında kar satışı: Ralli sonrası emtia piyasalarında geri çekilme! 14 Mayıs 2026 08:56
ABD Senatosu’ndan dikkat çeken adım: Hükümet kapanırsa senatör maaşları duracak ABD Senatosu’ndan dikkat çeken adım: Hükümet kapanırsa senatör maaşları duracak 14 Mayıs 2026 08:53
Hürmüz krizi Körfez lojistiğini değiştirdi: Binlerce kamyon karayolu taşımacılığına geçti Hürmüz krizi Körfez lojistiğini değiştirdi: Binlerce kamyon karayolu taşımacılığına geçti 14 Mayıs 2026 08:52
Küresel piyasalarda gözler Trump–Şi zirvesinde: Teknoloji hisseleri rekor seviyelerde! Küresel piyasalarda gözler Trump–Şi zirvesinde: Teknoloji hisseleri rekor seviyelerde! 14 Mayıs 2026 08:48
AB’den enerji alarmı: Orta Doğu gerilimi maliyeti 35 milyar euro artırdı AB’den enerji alarmı: Orta Doğu gerilimi maliyeti 35 milyar euro artırdı 14 Mayıs 2026 08:46
Asya borsalarında yapay zeka rallisi: Nikkei ve KOSPI rekor seviyelere yaklaştı Asya borsalarında yapay zeka rallisi: Nikkei ve KOSPI rekor seviyelere yaklaştı 14 Mayıs 2026 08:45
Çin yuanı 3 yılın zirvesinde! Trump–Şi zirvesi piyasaları hareketlendirdi Çin yuanı 3 yılın zirvesinde! Trump–Şi zirvesi piyasaları hareketlendirdi 14 Mayıs 2026 08:43
BİST USD EURO ALTIN GÜMÜŞ
14.512,6000 Değişim 65,05 Son veri saati:
Düşük 14461,42 Yüksek 14526,47
Açılış
45,5472 Değişim 0,1162 Son veri saati:
Düşük 45,4346 Yüksek 45,5508
Açılış
53,1392 Değişim 0,1823 Son veri saati:
Düşük 53,0702 Yüksek 53,2525
Açılış
6.707,0840 Değişim 156,033 Son veri saati:
Düşük 6672,395 Yüksek 6828,428
Açılış
115,3996 Değişim 9,1722 Son veri saati:
Düşük 113,641 Yüksek 122,8132
Açılış
BİST En Aktif Hisseler